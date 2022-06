Trzeci występ w roli Johnny’ego Storma znanego również jako Ludzka Pochodnia? Chris Evans nie mówi nie! "Czy to nie byłoby wspaniałe? Nie, nikt się do mnie nie odezwał w tej sprawie. No wiecie, nie wyglądam już tak samo jak kiedyś. To było 15, prawie 20 lat temu. O Boże, ale jestem stary! Ale naprawdę kocham tę postać, a przecież zdaje się, że znów będą kręcić coś o Fantastycznej Czwórce?" - powiedział Evans w rozmowie z programem "MTV News".

Nie do końca wiadomo, w jakim stadium są aktualnie prace nad kolejną ekranizacją komiksów o Fantastycznej Czwórce. Wcześniej informowano, że jej stworzeniem ma zająć się Jon Watts, reżyser trylogii o Spider-Manie z Tomem Hollandem w roli głównej. Sprawy się jednak skomplikowały, gdy zostało oficjalnie ogłoszone, że Watts zajmie się teraz stworzeniem serialu z uniwersum "Gwiezdnych wojen" zatytułowanego "Skeleton Crew". W jednej z ról głównych wystąpi w nim Jude Law .

Zawirowania w kwestii drugiego rebootu "Fantastycznej Czwórki" (w międzyczasie powstał jeszcze jeden film z 2015 roku, który opowiedział tę historię od początku) nie przeszkadzają Evansowi, który do roli Storma wróciłby o wiele chętniej niż do innej postaci superbohatera, w jaką w przeszłości się wcielał: Kapitana Ameryki. "Bardzo chciałbym zagrać Storma. W zasadzie to łatwiej byłoby to sprzedać niż mój powrót do roli Kapitana Ameryki. Cap jest dla mnie bardzo ważny i nie chciałbym zaburzyć pięknego doświadczenia, jakim było granie tej postaci. W przypadku Johnny’ego Storma nie czuję, bym oddał mu wszystkiego. Te filmy powstały, zanim Marvel znalazł sposób na ekranizacje swoich komiksów" - stwierdził aktor.

Nadzieja fanów na porządną ekranizację komiksów o Fantastycznej Czwórce wróciła za sprawą głośnej sceny z filmu "Doktor Strange w multiwersie obłędu" . Można w niej było zobaczyć Johna Krasinskiego wcielającego się w lidera komiksowej czwórki Reeda Richardsa. Rozbudziło to plotki, że wystąpi też w filmie o Fantastycznej Czwórce, gdzie miałby zagrać u boku swojej żony Emily Blunt wcielającej się w postać Niewidzialnej Kobiety. Według niepotwierdzonych plotek, inny bohater komiksów o F4, złoczyńca Doktor Doom, ma pojawić się w filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" .

