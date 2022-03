Grałam w bardzo wielu rzeczach: teatrach telewizji, serialach, filmach. Każdy plan, każda rola to trochę inne doświadczenie. Traktowałam to od początku jak swój zawód, ale była to też dla mnie wielka przyjemność. W dzieciństwie miałam ogromne pokłady energii i optymizmu, byłam niezwykle ciekawa świata. Wcielanie się w role było moim ulubionym zajęciem. Grałam nawet po powrocie do domu, wygłaszając monologi do krzesła albo zasłon. Potem, niestety, to się zmieniło

powiedziała aktorka w rozmowie z AKPĄ.