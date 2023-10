"Chłopi": Uroczysta premiera. Kiedy polski kandydat do Oscara trafi do kin?

Premiera filmu "Chłopi": Wyjątkowa malarska animacja

"Chłopi" to wyjątkowa malarska animacja filmowa, zrealizowana na podstawie powieści Władysława Reymonta, która została już zauważona i nagrodzona na tegorocznym 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tytuł otrzymał tam Nagrodę Specjalną Jury "za unikalną formę filmową" oraz Nagrodę Publiczności, zaś aktorka Kamila Urzędowska , która wciela się w postać Jagny, otrzymała dwie nagrody - Kryształową Gwiazdę Elle oraz "Chopard Loves Cinema"

"Chłopi" w reżyserii Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana zostali też wybrani przez komisję oscarową jako polski kandydat do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny.



Uroczysta premiera filmu odbyła się w czwartek, 5 października, w warszawskim Multikinie Złote Tarasy. Wieczór poprowadziła Grażyna Torbicka.



Podczas premiery ma czerwonym dywanie pojawili się twórcy filmu oraz wielu znanych gości, m.in. Dorota Kobiela Welchman i Hugh Welchman, Kamila Urzędowska - filmowa Jagna, Mirosław Baka, który zagrał Borynę, Julia Wieniawa - Marysia, Robert Gulaczyk - Antek Boryna, Sonia Mietieica - Hanka Boryna, Małgorzata Kożuchowska - organiścina, Cezary Łukaszewicz - kowal Michał, Sonia Bohosiewicz - Wójtowa, Maciej Musiał - Jasiek oraz Dorota Stalińska - Jagustynka.



"Nad produkcją pracowało 120 malarzy z czterech krajów - Polski, Serbii, Ukrainy i Litwy. Nagroda Specjalna w Gdyni pokazała, że właśnie ci artyści-malarze są specjalni" - powiedział Hugh Welchman odbierając nagrodę w Gdyni.

"Boryna to jest coś. Kiedy mi zaproponowano tę rolę, uświadomiłem sobie, że jeszcze nie tak dawno mogłem myśleć o roli Antka, a tu już trzeba zagrać dziadka Borynę. Cóż, czas leci. Mając w pamięci genialną kreację Władysława Hańczy, starałem się rzecz jasna stworzyć inną postać niż ta z filmu Jana Rybkowskiego. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego ciekawe, dobre kino" - przyznał w jednym z wywiadów Mirosław Baka, który zagrał Borynę.

" Dorota (DK Welchman , reżyserka filmu - przyp. red.) powiedziała, że kiedy weszłam na casting, to już wiedziała, że to jestem ja. I zgadzam się z nią, że byłam odpowiednią kandydatkę do tej roli (śmiech). (...) Na początku nie wiedziałam, jaki to będzie projekt. Dopiero po wygraniu castingu dostałam scenariusz. Przeczytałam go, po czym wróciłam do powieści Reymonta i przeczytałam ją ponownie. Było mi o tyle łatwiej, że jestem z tego samego środowiska, które on opisuje. Ja również pochodzę ze wsi, małej miejscowości w województwie opolskim, więc znam ten świat, tych bohaterów, bo miałam to samo od dziecka" - powiedziała Kamila Urzędowska w wywiadzie dla Interii .



"Chłopi": Malowana wersja powieści Reymonta

Światowa premiera "Chłopów" odbyła się na początku września w sekcji Special Presentation festiwalu w Toronto.



Podobnie jak poprzedni obraz Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana "Twój Vincent", ten również został zrealizowany w technice animacji malarskiej. Tym razem główną inspirację stanowiło malarstwo okresu Młodej Polski. W sercu opowieści o mieszkańcach Lipiec - rozgrywającej się na tle czterech pór roku - twórcy umieścili piękną i utalentowaną plastycznie Jagnę (w tej roli Kamila Urzędowska ), do której wzdychają wszyscy mężczyźni w wiosce. Jednym z nich jest dużo starszy od dziewczyny, zamożny gospodarz Maciej Boryna (Mirosław Baka), który od początku wzbudza w niej niechęć. Przymuszona przez matkę, Jagna poślubia Macieja, jednak potajemnie wciąż romansuje z jego synem Antkiem ( Robert Gulaczyk ).

W obsadzie znaleźli się również m.in. Sonia Mietielica , Ewa Kasprzyk, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Andrzej Konopka i Maciej Musiał. Za zdjęcia odpowiadają Kamil Polak, Radosław Ładczuk i Szymon Kuriata, a wspaniałą, porywającą muzykę skomponował Łukasz L.U.C. Rostkowski L.U.C. Rostkowski .

Film "Chłopi" trafi na ekrany polskich kin 13 października.



