Chloe Fineman w nowej wersji "Ojca panny młodej"

Platforma streamingowa HBO Max szykuje się do realizacji kolejnego remake'u komedii "Ojciec panny młodej". W tytułowej roli zobaczymy w nim Aleca Baldwina. Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", do obsady filmu dołączyła właśnie wschodząca gwiazda programu "Saturday Night Live" - Chloe Fineman.

Film "Ojciec panny młodej" opowiada historię mężczyzny, którego córka przygotowuje się do ślubu, a on sam wtłoczony zostaje w machinę weselnych przygotowań. Kłopotem dla niego są nie tylko rosnące rachunki za wesele. Znacznie trudniejsze jest to, że musi oddać swoją córkę w ręce innego mężczyzny.



Po raz pierwszy w rolę ojca panny młodej wcielił się w 1950 roku Spencer Tracy. W 1991 roku nakręcony został remake tego filmu, a w roli głównej wystąpił w nim popularny komik Steve Martin. Film z Martinem doczekał się również kontynuacji. Nowy remake, przygotowywany przez platformę HBO Max, ma skupić się na dużej kubańsko-amerykańskiej rodzinie.

Na razie nie podano, w jaką rolę wcieli się w filmie "Father of the Bride" Chloe Fineman. Według źródeł, na jakie powołuje się portal "The Hollywood Reporter", ma ona zagrać organizatorkę ślubu, czyli postać, którą w dwóch filmach ze Stevem Martinem zagrał... Martin Short.

W roli rodziców w komedii "Father of the Bride" zobaczymy Baldwina i Glorię Estefan. Parę młodą zagrają Adria Arjona oraz Diego Boneta. W obsadzie filmu są również Isabela Merced, Enrique Murciano oraz Macarena Achaga. Film reżyseruje Gary Alazraki ("Klub Cuervos") według scenariusza Matta Lopeza ("Góra czarownic", "Uczeń czarnoksiężnika").

Chloe Fineman dołączyła do stałej obsady "Saturday Night Live" w 2019 roku i dała się tam poznać jako m.in. znakomita parodystka. Parodiowała takie gwiazdy jak Drew Barrymore, Meryl Streep, Nicole Kidman oraz Timothee Chalamet.