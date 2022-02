To pierwsza część tego filmu miała szansę na zostanie najbardziej kasowym filmem 2021 roku. Przez długi czas prowadziła w globalnym wyścigu, by na koniec uznać wyższość komiksowej superprodukcji "Spider-Man: Bez drogi do domu" . Na poważnego kandydata do miana najbardziej kasowego filmu 2022 roku wyrasta teraz sequel wspomnianego obrazu, który od 1 lutego można oglądać w chińskich kinach.



Świetnemu wynikowi kasowemu drugiej części wojennej epopei "The Battle at Lake Changjin" sprzyja obchodzony właśnie w Chinach nowy rok. Z tego względu trwa tam obecnie kilkudniowe święto, a czas wolny od pracy sprzyja chodzeniu do kina. To właśnie w tym okresie w chińskich kinach debiutują najgorętsze produkcje roku.

Według lokalnych mediów, "The Battle at Lake Changjin" w poniedziałek zarobił 85 milionów dolarów. We wtorek dołożył kolejne 100, a w środę jeszcze 85 milionów. Może to wskazywać na to, że do końca czwartku film zbliży się do granicy 300 milionów dolarów. Jeśli utrzyma to tempo, "Watergate Bridge" może zostać pierwszą chińską produkcją, która zarobiła ponad miliard dolarów.

Patriotyczne historie - a właśnie taką jest film opowiadający o zwycięstwie chińskiej armii nad wojskami amerykańskimi - są w Chinach szczególnie popularne i chętnie oglądane. W przypadku pierwszej części filmu pojawiały się informacje o szkolnych wycieczkach wybierających się na seans do kin, a także dodatkowych seansach, by "The Battle at Lake Changjin" zarobiło jak najwięcej. Skończyło się na 931 milionach dolarów, co dało mu miano najbardziej kasowego chińskiego filmu wszech czasów.

