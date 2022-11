Wszystkie filmy wyświetlane w chińskich kinach w dniach od 4 do 6 listopada zarobiły tam zaledwie 9,7 miliona dolarów, co jest trzecim najgorszym wynikiem roku. Gorzej było tylko na przełomie kwietnia i maja, kiedy większość kin w tym kraju była zamknięta z powodu powrotu pandemii COVID-19.

Wyniki chińskiego box-office'u nie zachwycają

Jak informuje portal "Variety", w poprawieniu tego wyniku nie pomogło wprowadzenie do kin pierwszej od miesiąca nowości filmowej. Chodzi o melodramat "Serendipity Love" ("Przypadkowa miłość"), który opowiada o trzech kobietach w różnych momentach ich życia oraz o podejmowanych przez nie decyzji dotyczących pracy i życia prywatnego. W pierwszy weekend wyświetlania zarobił on w chińskich kinach zaledwie 2,3 miliona dolarów i zajął drugie miejsce w lokalnym box-office.

Liderem chińskiego box-office’u od sześciu tygodni jest patriotyczne widowisko wojenne "Home Coming" ("Powrót do domu"). Opowiadający o misji ratunkowej w północnej Afryce film zarobił w miniony weekend kolejne 3,8 miliona dolarów i w sumie ma już na koncie pokaźną kwotę 211 milionów dolarów.

Na trzecim miejscu znalazł się film, który jest wyświetlany od 9 września. To komediodramat "Give Me Five" ("Przybij piątkę"). Pierwszą piątkę zestawienia zamykają dramat

"Ordinary Hero" ("Zwyczajny bohater") oraz animowany "New Happy Dad and Son 5: My Alien’s Friend" ("Nowy szczęśliwy tata i syn 5: Mój przyjaciel kosmita").