Chcielibyście zobaczyć sequel "Forresta Gumpa"? Tom Hanks cieszy się, że ten nie powstał

"['Forrest Gump'] to niesamowite połączenie, które stoi mocno na swoich nogach i nie potrzebuje być zastąpione" - mówił Hanks dla "The New York Times". "Dziękuję Bogu, że nigdy nie zawracaliśmy sobie głowy realizacją kontynuacji. Moglibyśmy przedobrzyć".

Aktor od lat twierdzi, że temat sequela "Forresta Gumpa" nie został nigdy poważnie podjęty. "Kiedyś próbowaliśmy to ugryźć. To trwało jakieś 40 minut. A potem już nigdy... Powiedzieliśmy sobie: chłopaki, dajmy spokój..." - mówił w podcaście "Happy Sad Confused" w 2022 roku.

"Zrobiłem jedną mądrą rzecz i nie podpisałem kontraktu, który zmuszałby mnie do udziału w sequelu. Zawsze mówiłem: jeśli jest powód, by to zrobić, to zróbmy to, ale do niczego mnie nie zmusicie" - kontynuował.

Hanks zdaje sobie sprawę, że 30 lat po premierze "Forrest Gump" jest wciąż bardzo popularnym filmem. "Dostaję listy od ludzi, którzy wyznają, że ich rodzina zbiera się zawsze, od kiedy film wyszedł na wideo w 1995 roku. Oglądają go razem, od początku do końca. Nawet teraz ktoś to robi. Ogląda go od początku do końca" - mówił w 2022 roku.

"Forrest Gump 2". Scenariusz był gotowy. Co się stało?

Nie jest jednak prawdą, że temat sequela nigdy nie został podjęty. Reżyser Robert Zemeckis i scenarzysta Eric Roth pracowali nad fabułą kontynuacji. Gump brałby w niej udział w najważniejszych wydarzeniach lat 80. i 90. XX wieku. Na swojej drodze trafiłby między innymi na księżną Dianę lub O.J. Simpsona w czasie niesławnej ucieczki białym Fordem Bronco. Roth złożył gotowy scenariusz "Forresta Gumpa 2" 10 września 2001 roku. Dzień później, po atakach na Stany Zjednoczone, wiedział, że tekst nadaje się do kosza.