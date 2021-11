Twórcą scenariusza tego projektu jest George Nolfi ( "Ultimatum Bourne'a" , "Bankier"). W rolach głównych wystąpią w nim Channing Tatum ( "Foxcatcher" , "Magic Mike XXL" ) oraz Tom Hardy ( "Incepcja" , "Venom" ).



Reklama

Amerykańscy żołnierze ratują Afgańczyków

Jak informuje portal "Deadline", bohaterami filmu Nolfiego będzie trzech amerykańskich żołnierzy oddziałów specjalnych, którzy wraz ze swoimi afgańskimi odpowiednikami poświęcą się ratowaniu rodzin Afgańczyków współpracujących z armią Stanów Zjednoczonych. Ludzie ci znaleźli się w niebezpieczeństwie po tym, jak władzę w Afganistanie przejęli Talibowie. Chaos ten spowodowało nagłe wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu, do którego doszło w sierpniu tego roku.

Tatum i Hardy zagrają nie tylko główne role, ale będą też producentami tego filmu. Razem z nimi wyprodukują go Jules Daly ("Przetrwanie", "Wojna o jutro"), Reid Carolin ("Magic Mike", "Świat w płomieniach") i Peter Kiernan ("Ojcostwo").

Toma Hardy'ego można obecnie oglądać w polskich kinach w filmie "Venom 2: Carnage" . Aktor zakończył niedawno zdjęcia do filmu Garetha Evansa zatytułowanego "Havoc". Opowie on historię doświadczonego przez życie policjanta, który musi stawić czoła kryminalnemu półświatkowi, by ochronić życie syna polityka. W dalszych planach Hardy’ego jest m.in. udział w opowiadającym o wojnie w Wietnamie filmie "The Things They Carried".

Tom Hardy: Grając samymi oczami 1 / 10 W piątek, 15 września, brytyjski aktor Tom Hardy obchodzi 40. urodziny. Z tej okazji przypominamy 10 jego najlepszych ekranowych ról. W reklamowanym jako "Mechaniczna pomarańcza XXI wieku" filmie Nicolasa Windinga Refna "Bronson" (2008) - opartej na faktach opowieści o życiu Michaela Petersena - Tom Hardy wcielił się w tytułową postać "najbardziej brutalnego kryminalisty Wielkiej Brytanii". "Kreacja Hardy'ego nosi znamiona wybitności. Jego Petersen/Bronson jest przerażającym potworem, uosobieniem zła, ale przy tym wesołym, bystrym chłopakiem, w dodatku niezwykle tragiczną postacią. Pełna sprzeczności i niesłychanie zniuansowaną. Uczłowieczenie Bronsona - Hannibal Lecter jawi się przy nim jako łagodny baranek - to niemały wyczyn" - recenzent Interii pisał po polskiej premierze filmu na festiwalu Off Plus Camera. Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij

Jeśli zaś chodzi o z Channinga Tatuma, to 18 lutego przyszłego roku do kin trafi najnowszy film z nim w roli głównej. "Dog", bo taki tytuł nosi ta produkcja, będzie jednocześnie debiutem reżyserskim aktora. Miesiąc później w kinach pojawi się inny film z jego udziałem, przygodowy "The Lost City", w którym zagrał u boku Sandry Bullock. Aktor ma także wystąpić w debiucie reżyserskim Zoe Kravitz zatytułowanym "Pussy Island".

Channing Tatum: Nie tylko taniec 1 / 14 Channing Tatum urodził się w Alabamie, ale dorastał w sąsiednim stanie Missisipi. Od dziecka zdradzał sportowe zacięcie, dzięki któremu zresztą zdobył stypendium do college'u. Zrezygnował zeń jednak, wybierając pracę. Początkowo przyszły aktor nie wiedział, jaką ścieżkę powinien obrać. Wśród licznych zajęć, jakimi się parał, była m.in. praca na budowie i pośrednictwo finansowe. Żadna z tych profesji nie budziła jednak takich emocji, jak krótki epizod w nocnym klubie na Florydzie, gdzie tańczył jako męski striptizer. Źródło: East News udostępnij

Czytaj również:

Pogrzeb legendy polskiego kina. Kto przyszedł go pożegnać?

Kurdej-Szatan wyrzucona z TVP i "M jak miłość". Jest oświadczenie aktorki!



Ale pomyłka! To on jest najseksowniejszym mężczyzną świata