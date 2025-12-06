Cezary Pazura to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów komediowych. Ukończył łódzką szkołę filmową, a przełom w jego karierze przyniosły role w filmach "Kroll" i "Psy". Największą rozpoznawalność zdobył w latach 90. dzięki komediowym hitom, takim jak "Kiler", "Chłopaki nie płaczą" oraz serial "13. posterunek".

Poza karierą aktorską, od kilku lat prowadzi własny kanał na YouTube, gdzie dzieli się m.in. ciekawostkami na temat kultowych produkcji, w których wziął udział. Aktywnie udziela się także w innych mediach społecznościowych.

Cezary Pazura ujawnił zarobki za dawne role

Ostatnio Pazura za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował filmik, w którym ujawnił zarobki za dawne role. Okazuje się, że do tej pory otrzymuje wynagrodzenie na występy z przeszłości. "Wciąż zarabiam na 'Kilerze' - Zdradzam kwoty" - czytamy w opisie.

"Aktor dostaje za prawa pokrewne. Jeśli grasz główną rolę to należy ci się więcej, niż ten co gra mniejszą rolę" - ujawnił.

"Wiadomo, po dwudziestu latach - a nigdy nie puszczają tego filmu w prime timie, ale generalnie puszczają później, to są już mniejsze pieniądze, bo to nie jest film premierowy" - tłumaczył. "Także ja nie wiem, ale tam pewnie aktor za główną rolę, kilkanaście - kilkadziesiąt złotych za powtórkę dostanie" - dodał.

Jeśli emitowano premierę w najlepszym czasie antenowym, to za powtórkę główny wykonawca otrzymywał około 100–130 zł. Jednak do Pazury trafiają znacznie mniejsze kwoty.



"Możesz dostać złotówkę, sześćdziesiąt groszy. Bo stu trzydziestu złotych już nie dostanę, bo nie grałem dawno żadnej roli w filmie, który byłby w prime timie. Więc to są jakieś grosiki" - podsumował aktor.

