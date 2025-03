Francuskie Oscary rozdane. "Emilia Perez" zdobywa najwięcej nagród

Jubileuszowa gala najważniejszych nagród francuskiego kina przyniosła niespodziewane rozstrzygnięcia. Wśród największych faworytów Cezarów 2025 wymieniano "Hrabiego Monte Cristo" (14 nominacji), "Beating Hearts" (13 nominacji) i "Emilię Perez" (12 nominacji). Choć wydawało się, że ekranizacja klasycznej powieści Aleksandra Dumasa zdominuje wieczór, ostatecznie to "Emilia Perez" okazała się triumfatorem.

Musical w reżyserii Jacques’a Audiarda zdobył aż siedem statuetek, w tym tę najważniejszą - dla najlepszego filmu. To największy sukces tego wieczoru i wyraźny sygnał, że wizerunkowe afery nie zaszkodziły produkcji na tyle, by przestała być mocnym faworytem oscarowym. Gwiazdy filmu Karla Sofia Gascon i Zoe Saldana - obie nominowane do nagrody dla najlepszej aktorki – były obecne na widowni. Obecny na sali był też Sean Baker, którego "Anora" została nominowana w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego.

Karim Leklou został nazwany najlepszym aktorem za Jim’s Story Arnauda i Jean-Marie Larrieu, a Hafsia Herzi zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w "Demoustiera". Kto jeszcze wyszedł z gali ze statuetką?

Nie tylko "Emilia Perez". Oto zwycięzcy Cezarów 2025

Choć Cezary są świętem francuskiej kinematografii, doceniają niezaprzeczalny wkład, który wkładają w rozwój branży filmowej na całym świecie największe gwiazdy Hollywood. To dlatego w tym roku honorowy Cezar powędrował do Juli Roberts. Wręczył mu go jej kolega po fachu Clive Owen. Drugi honorowy Cezar powędrował do Costa-Gavrasa. Podczas wieczoru doszło też do sporej niespodzianki, kiedy największy faworyt imprezy zaczął przegrywać kategorię po kategorii. Epicka adaptacja "Hrabiego Monte Christo" dostała aż 14 nominacji, jednak jej twórcy wyszli z sali ostatecznie z tylko dwoma nagrodami - za najlepsze kostiumy i najlepszą scenografię.

Najlepszym filmem animowanym uznano "Flow", które od samej premiery doskonale radzi sobie na całym świecie, zdobywając dobre recenzje. Powalczy z resztą o Oscara na najbliższej gali w Los Angeles. Z kolei ceniona "Strefa interesów" została okrzyknięta najlepszym filmem międzynarodowym.

Poniżej prezentujemy listę laureatów Cezarów 2025:

Najlepszy film - Emilia Perez

Najlepsza aktorka - Hafsia Herzi, Borgo

Najlepszy aktor - Karim Leklou, Jim's Story

Najlepsza aktorka drugoplanowa - Nina Meurisse, Souleymane’s Story

Najlepszy aktor drugoplanowy - Alain Chabat, Beating Hearts

Najlepszy reżyser - Jacques Audiard, Emilia Perez

Najlepszy film międzynarodowy - Strefa interesów

Najlepsza obiecująca aktorka - Maiwene Barthelemey, Niech to diabli

Najlepszy obiecujący aktor - Abou Sangare, Souleymane’s Story

Najlepszy scenariusz adaptowany - Jacques Audiard, Emilia Perez

Najlepszy scenariusz oryginalny - Boris Lojkine, Delphine Agut, Souleymane’s Story

Najlepsza ścieżka dźwiękowa oryginalna - Clement Ducol and Camille, Emilia Perez

Najlepszy dźwięk - Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldere, Cyril Holtz, Niels Barletta, Emilia Perez

Najlepsze zdjęcia - Paul Guilhaume, Emilia Perez

Najlepszy montaż - Xavier Sirven, Souleymane’s Story

Najlepsze kostiumy, Thierry Delettre, Hrabia Monte Cristo

Najlepsza scenografia - Stephane Taillasson, Hrabia Monte Cristo

Najlepsze efekty specjalne - Cedric Fayolle, Emilia Perez

Najlepszy krótkometrażowy film fabularny - The Man Who Could Not Remain Silent, dir. Nebojsa Slijepcevic

Najlepsza animacja - Flow, dir. Gints Zilbalodis

Najlepszy film dokumentalny - La Ferme des Bertrand, dir. Gilles Perret

Najlepszy debiut filmowy - Niech to diabli, dir. Louise Courvoisier





