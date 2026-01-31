Catherine O'Hara zmagała się z chorobą? Przed śmiercią trafiła do szpitala

W wieku 71 lat zmarła Catherine O'Hara, znana przede wszystkim z ról w filmach "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". Informację potwierdził menedżer aktorki.

Bliscy aktorki, przyjaciele oraz współpracownicy za pośrednictwem mediów społecznościowych dzielą się poruszającymi wpisami, wspominając jej niezwykły talent, ciepło i ogromny wpływ, jaki wywarła na świat kina.

Mamo. Myślałem, że mamy jeszcze czas. Chciałem więcej. Chciałem usiąść obok ciebie. Słyszałem cię. Miałem jeszcze tak wiele do powiedzenia. Kocham cię. Do zobaczenia później

Catherine O'Hara zmagała się z chorobą

Początkowo przyczyna śmierci O'Hary nie była znana, ale teraz pojawiają się nowe informacje. Aktorka podobno zmagała się z nieokreśloną chorobą. Rzecznik Los Angeles Fire Department poinformował, że w dniu swojej śmierci O'Hara została przewieziona do szpitala w "poważnym stanie".

Według magazynu PEOPLE, 30 stycznia o 4:48 rano służby otrzymały zgłoszenie dotyczące "około 70-letniej" kobiety mieszkającej w rezydencji aktorki w Los Angeles. Po przybyciu na miejsce została ona przewieziona do szpitala, gdzie zmarła tego samego dnia. Osoba znajdująca się pod wskazanym adresem miała "problemy z oddychaniem".