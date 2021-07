Cannes 2021: O Zlotą Palmę bez polskiej produkcji

We wtorkowy wieczór uroczystym pokazem filmu "Annette" Leosa Caraxa rozpocznie się 74. edycja festiwalu filmowego w Cannes. W tym roku o najważniejszą nagrodę imprezy - Złotą Palmę - powalczą 24 tytuły. Zabrakło wśród nich polskiej produkcji.

Tegoroczny, 74. festiwal filmowy w Cannes, odbędzie się w dniach 6-17 lipca. Zainauguruje go pokaz "Annette", pierwszego anglojęzycznego dzieła Leosa Caraxa. To rozgrywająca się w Los Angeles opowieść o piosenkarce i komiku stand-upowym, których życie odmieniają narodziny córki. W filmie wystąpili m.in. Marion Cotillard, Adam Driver i Simon Helberg.



"'Annette' to prezent, którego wyczekiwali miłośnicy kina, muzyki i kultury, za którym tęskniliśmy przez ostatni rok" - powiedział prezes festiwalu w Cannes Pierre Lescure. Delegat generalny imprezy Thierry Fremaux dodał, że organizatorzy nie mogli "wymarzyć sobie piękniejszego spotkania z kinem". "Kino Caraxa wyraża te potężne gesty, tajemnicze alchemie, które skrywają sekret nowoczesności i wieczności kina" - podsumował.



We wtorek wieczorem w ponad 100 kinach w Polsce "Annette" Leosa Caraxa będzie można obejrzeć równolegle z canneńską premierą filmu.



O Złotą Palmę, obok "Annette", rywalizować będą jeszcze 23 tytuły, w tym: "A Hero" Asghara Farhadiego (Iran), "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" Wesa Andersona (USA), "Ahed's Knee" Nadava Lapida (Izrael), "Tout S’est Bien Passe" Francoisa Ozona (Francja), "Tre Piani" Nanniego Morettiego (Włochy) oraz "Red Rocket" Seana Bakera (USA).

W konkursie głównym zaprezentowane zostaną także: "Paris 13th District" Jacquesa Audiarda (Francja), "Par Un Demi Clair Matin" Bruno Dumonta (Francja), "Petrov's Flu" Kiriłła Sieriebriennikowa (Rosja) i "Nitram" Justina Kurzela (Australia). Rywalizować z nimi będą: "The Story of My Wife" Ildiko Enyedi (Węgry), "Benedetta" Paula Verhoevena (Holandia), "Bergman Island" Mii Hansen-Love (Francja), "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego (Japonia), a także "Flag Day" Seana Penna (USA).



Szansę na statuetkę mają również: "Casablanca Beats" Nabila Ayoucha (Maroko), "Compartment NO.6" Juho Kuosmanena (Finlandia), "The Restless" Jochaima Lafosse'a (Belgia) i "La Fracture" Catherine Corsini (Francja). O główną nagrodę festiwalu ubiegają się ponadto: "Lingui" Mahamata-Saleha Harouna (Czad), "Memoria" Apichatponga Weerasethakula (Tajlandia), "Titane" Julii Ducournau (Francja) oraz "The Worst Person In The World" Joachima Triera (Norwegia).



Konkursowe filmy oceni jury pod przewodnictwem Spike'a Lee. Amerykański reżyser miał być przewodniczącym jury ubiegłorocznej edycji canneńskiej imprezy. W związku z koronawirusem zrezygnowano jednak w 2020 roku z organizacji festiwalu. Twórca pozostał jednak wierny ubiegłorocznemu zobowiązaniu i zdecydował się przewodniczyć jury, które wyłoni laureata Złotej Palmy w 2021 roku.



W programie festiwalu nie zabraknie projekcji pozakonkursowych filmów "Stillwater" Toma McCarthy'ego (USA), "Aline, The Voice of Love" Valerie Lemercier (Francja), "Bac Nord" Cedrica Jimeneza (Francja), "The Velvet Underground" Todda Haynesa (USA) oraz "De Son Vivant" Emmanuelle Bercot (Francja). Na pokazie o północy będzie można obejrzeć "Bloody Oranges" Jeana-Christophe'a Meurisse (Francja).

W sekcji Un Certain Regard wyświetlonych zostanie 18 produkcji, m.in. "Bonne Mere" Hafsi Herzi (Francja), "Great Freedom" Sebastiana Meise (Austria), "Un Monde" Laury Wandel (Belgia), "Let There Be Morning" Erana Kolirina (Izrael) oraz "Lamb" Valdimara Johanssona (Islandia).



Nowością będzie sekcja Cannes Premiere, w której zaplanowano pokazy m.in. "Evolution" Kornela Mundruczo (Węgry), "Jane by Charlotte" Charlotte Gainsbourg (Francja), "In Front of Your Face" Honga Sang-soo (Korea Południowa), "Deception" Arnauda Desplechina (Francja) oraz "Cow" Andrei Arnold (UK).

W trakcie festiwalu Honorową Złotą Palmę odbierze reżyserka, aktorka i producentka Jodie Foster. Jako nastolatka zagrała w "Taksówkarzu" Martina Scorsese, który w maju 1976 r. zdobył w Cannes Złotą Palmę.