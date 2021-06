Cannes 2021: Andrea Arnold na czele jury Un Certain Regard

Reżyserka Mounia Meddour, aktorka Elsa Zylberstein, a także reżyserzy Daniel Burman i Michael Covino zasiądą w jury sekcji Un Certain Regard. Jurorom przewodniczyć będzie reżyserka i scenarzystka Andrea Arnold - poinformowali organizatorzy tegorocznego 74. festiwalu filmowego w Cannes.

74. festiwal w Cannes odbędzie się w dniach 6-17 lipca. Zainauguruje go światowa premiera "Annette", pierwszego anglojęzycznego dzieła Leosa Caraxa. To rozgrywająca się w Los Angeles opowieść o piosenkarce i komiku stand-upowym, których życie odmieniają narodziny córki. W filmie wystąpili m.in. Marion Cotillard, Adam Driver i Simon Helberg. Obraz będzie jedną z 24 produkcji, które powalczą o główną nagrodę festiwalu - Złotą Palmę.

We wtorkowym komunikacie organizatorzy imprezy ogłosili skład jury sekcji Un Certain Regard. Na liście znaleźli się: algierska reżyserka Mounia Meddour, francuska aktorka Elsa Zylberstein, a także argentyński reżyser, producent i scenarzysta Daniel Burman oraz amerykański reżyser i producent Michael Covino. Jurorom przewodniczyć będzie brytyjska reżyserka i scenarzystka Andrea Arnold.

Ceremonia otwarcia konkursu Un Certain Regard odbędzie się w środę, 7 lipca. Tego dnia zaprezentowany zostanie "10 000 Nights in the Jungle" Arthura Harariego. Film opowiada o żołnierzu Hiroo On, który w 1944 r. został wysłany na filipińską wyspę, by walczyć z amerykańską ofensywą. "To oszałamiająca odyseja, intymne i zarazem uniwersalne spojrzenie na świat i historię. W swoim drugim filmie fabularnym (i pierwszym w canneńskiej oficjalnej selekcji) Arhur Harari po mistrzowsku angażuje widza" - czytamy na stronie festiwalu.

Laureaci konkursu Un Certain Regard zostaną wyłonieni w piątek, 16 lipca. Tym razem w sekcji będzie można obejrzeć 20 filmów fabularnych, wśród nich także "Bonne Mere" Hafsi Herzi (Francja), "Great Freedom" Sebastiana Meise (Austria), "Un Monde" Laury Wandel (Belgia), "Let There Be Morning" Erana Kolirina (Izrael) oraz "Lamb" Valdimara Johanssona (Islandia).