Russell Crowe wrócił pamięcią do "Gladiatora" z 2000 roku w wywiadzie dla magazynu "Vanity Fair". Przyznał w nim, że gdy dostał propozycję od Ridleya Scotta , był pewien, że sprawdzi się jako odtwórca głównej roli, bo miał już doświadczenie zdobyte na planach ponad dwudziestu filmów. Mimo to miał wątpliwości, czy grać w tym filmie. Spokoju nie dawał mu scenariusz.



Russell Crowe: Scenariusz "Gladiatora" był bzdurny

"To, czego nie byłem pewny jeśli chodzi o 'Gladiatora', to cały świat, który otaczał bohatera. U źródła tego, co chcieliśmy nakręcić, był świetny pomysł, ale scenariusz filmu był bzdurny, całkowicie bzdurny. Znalazło się w nim bardzo dużo dziwnych scen. Były tam m.in. sceny z rydwanami i tym, jak były używane przez gladiatorów. Albo sceny opowiadające o tym, że gladiatorzy reklamowali konkretne produkty z oliwy. Miały pokrycie w faktach, ale współczesny widz tylko by się zastanawiał, o co w tym, ku..., chodzi. Otaczająca nas energia była w wielu miejscach pęknięta" - wspominał Crowe.

Aktor dodał, że wątpliwości nie opuściły go nawet po tym, jak już ruszyły prace na planie: "Kilka razy przeszło mi przez myśl, że najlepsze co mogę zrobić, to wsiąść w samolot i zwijać się stamtąd w cholerę. Nieustanne rozmowy z Ridleyem sprawiły jednak, że wróciła mi wiara w ten projekt".



"Powiedział do mnie, że nie nakręcimy niczego, w co nie wierzyłbym w 100 procentach. Kiedy więc rozpoczynaliśmy zdjęcia, mieliśmy tylko 21 stron zaakceptowanego scenariusza. A scenariusze mają średnio 103-110 stron. Wykorzystaliśmy więc te zaakceptowane w pierwszej sekcji filmu, a gdy wyruszyliśmy do drugiej lokacji, jaką było Maroko, musieliśmy kombinować" - opowiadał aktor.