Niewielu fanów może pamiętać, że pierwszym mężem Jennifer Lopez był Kubańczyk Ojani Noa. Poznali się w połowie lat 90., wzięli ślub w 1997 roku. Jednak sielanka nie trwała długo. Ich związek zakończył się w styczniu 1998 roku, po zaledwie 11 miesiącach. Lopez w kolejnych latach jeszcze trzy razy stawała na ślubnym kobiercu: z Crisem Juddem, Markiem Anthonym i Benem Affleckiem.

Były mąż uderza w Jennifer Lopez

Jennifer Lopez w niedawnym wywiadzie w programie "Howard Stern Show" stwierdziła, że nigdy nie była "prawdziwie kochana" przez swoich byłych partnerów.

"Zrozumiałam, że to nie ja byłam problemem, tylko oni nie potrafili kochać. Dawali mi to, co mogli, próbując zrekompensować braki emocjonalne drogimi prezentami" - wyznała.

Słowa te uderzyły w czuły punkt pierwszego męża artystki. Ojani Noa za pośrednictwem Instagrama oskarżył Lopez o zdrady.

"Przestań nas poniżać. Przestań mnie poniżać, grając kartą ofiary. To nie my jesteśmy problemem, tylko ty! To ty nie mogłaś utrzymać swoich żądz na wodzy" - twierdzi mężczyzna. "Byłaś 'kochana' kilka razy. Byłeś zamężna cztery razy, a w międzyczasie miałaś niezliczone związki. Postanowiłaś skłamać, zdradzić mnie… Błagałaś mnie, żebym utrzymał to małżeństwo, żeby uniknąć złej prasy" - dodał.

Noa podkreślił, że dla Lopez porzucił swoje całe życie i przeprowadził się do innego stanu. "Nigdy cię nie zdradziłem, nie kłamałem, nie zrobiłem nic złego" - mówi gorzko.

