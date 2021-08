Być jak James Bond? Wystarczy... 80 tys. dolarów

Wycieczka jest związana z nadchodzącą premierą 25. części serii filmów o Bondzie: "Nie czas umierać".

21-dniowa eskapada zorganizowana przez biura podróży Tamandare Travel i Uber Alles Travel uwzględnia także wizytę na londyńskiej premierze tego dzieła - 30 września (i na afterparty z gwiazdami). Turyści będą przemieszczać się prywatnym odrzutowcem do wielu lokalizacji (m.in. Edynburga, Stojfjord, Mediolanu i nad jezioro Como). "Co oznacza, że jednej nocy będziesz jadł obiad na szczycie Tower of London, 'strzegąc' klejnotów koronnych, a innego dnia odtworzysz scenę walki z Bondem, która kończy się ewakuacją przy użyciu helikoptera" - czytamy na portalu Robb Report.

"Nie czas umierać" - gratka dla fanów

Właściciel wspomnianych biur podróży Lindsay Boyd, zdradził kilka szczegółów przykładowych akcji: "Helikopter zabierze cię do miejsca w Norwegii, w którym sfilmowano słynny pościg samochodowy Bonda, a następnie goście wsiądą do samochodów, aby ścigać 'Bonda' lub 'złego faceta' na wzgórzach. Tam spotkają się z chłopakami z sił specjalnych i wskoczą z nimi do łodzi, by kontynuować pościg przez fiord".

Boyd i jego zespół nakręcą z tej wyprawy film. Mają także w zanadrzu kilka innych niespodzianek. Np. podczas pobytu w Szkocji grupa ubierze się w kilty na uroczystą kolację w posiadłości Roberta Bruce'a. We Włoszech zjedzą posiłek na moście, który pojawił się w jednym z filmów o 007. W tym czasie kaskader odtworzy sekwencję, w której Bond zeskakuje z mostu i trzyma się liny.

Koszt tej atrakcji to 80 tys. dolarów (ok. 311 tys. zł) za osobę, liczba miejsc jest ograniczona do 50 osób. Wycieczka odbędzie się w terminie: od 26 września do 17 października.

