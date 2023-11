Czy namiętność może mieć smak? Wietnamsko-francuski reżyser Trần Anh Hùng ("Rykszarz", "Zapach zielonej papai") udowadnia, że zdecydowanie tak! "Bulion i inne namiętności" (nagroda za reżyserię na festiwalu w Cannes) wciąga w świat doskonałej francuskiej kuchni, ale przede wszystkim w zmysłowy sposób pokazuje, że poprzez potrawy, smaki i aromaty można wyrazić najgłębsze uczucia.

"Bulion i inne namiętności": Historia znakomitej kucharki i znanego smakosza

Bohaterami osadzonego w drugiej połowie XIX wieku filmu są znakomita kucharka Eugénie ( Juliette Binoche ) i znany smakosz, gastronom Dodin ( Benoît Magimel ). Od 20 lat razem gotują, tworzą przepisy i wydają wielkie przyjęcia. Rozmawiają ze sobą głównie za pośrednictwem potraw, przygotowując wspaniałe buliony, sosy, przepiórki, turboty, warzywa z własnego ogrodu czy spektakularne desery. Świat, który wspólnie tworzą, pomaga im przetrwać najtrudniejsze życiowe momenty, a ich relacja przez lata ewoluuje.

