Jaki jest stan zdrowia aktora?

Bruce Willis, został zmuszony do zakończenia kariery w związku ze zdiagnozowaniem u niego afazji. Jest to schorzenie objawiające się m.in. utratą zdolności mowy. "Jako rodzina chcieliśmy się podzielić informacją, że nasz ukochany Bruce ma problemy ze zdrowiem i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze" - napisali członkowie rodziny Willisa w specjalnym oświadczeniu, opublikowanym w marcu na Instagramie.

Jak zdradził w rozmowie z "The Sun" znajomy Willisa, przyczyną afazji, może być uraz głowy, którego aktor doznał w 2003 roku na planie filmu "Łzy Słońca". Podobnego zdania są najbliżsi gwiazdora, dla których diagnoza i świadomość własnej bezsilności była druzgocąca. Wyszło na jaw, że kultowy John McClane z serii "Szklana pułapka" od dłuższego czasu miał poważne problemy z odgrywaniem ról. Nawet najprostszych.

Reklama

Instagram Post

Według "The Times", w ostatnich latach zdjęcia z udziałem Willisa trwały nie dłużej niż dwa dni, za co dostawał ok. 2 mln dolarów. Przy tym aktor, choć zobowiązywał się do ośmiu godzin pracy dziennie, często przebywał na planie nie dłużej niż cztery. Do tego musiał korzystać z podpowiedzi udzielanych mu przez słuchawkę.

Bruce Willis: Pracujący z nim reżyserzy wiedzieli, że dzieje się coś niedobrego

Bruce Willis: Hollywood wspiera chorującego na afazję aktora

"Diagnoza była dla niej końcem świata"

Zdjęcie Emma Heming i Bruce Willis są małżeństwem od 2009 roku / Dia Dipasupil /WireImage / Getty Images

Legendarny aktor może liczyć na wsparcie rodziny, w szczególności żony Emmy. Para, która poznała się w 2007 roku, a w 2009 roku powiedziała sobie sakramentalne tak, jak najbardziej poważnie traktuje bowiem słowa małżeńskiej przysięgi o trwaniu przy sobie na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie.

W rozmowie z magazynem "People" osoba z otoczenia pary przyznała, że diagnoza początkowo przeraziła 44-latkę. "Ponieważ Bruce jest starszy od Emmy, wiedzieli, że jego zdrowie może pogorszyć się szybciej niż jej. Mimo to diagnoza była dla niej końcem świata. Trudno jest patrzeć na pogarszające się zdrowie i kondycję partnera. Tym bardziej że ich córki są jeszcze małe" - Evelyn ma 7 lat, Mabel, 10 lat. I to właśnie dla nich przede wszystkim Emma stara się trzymać nerwy na wodzy i nie poddawać się, opisywał informator.

Instagram Post

Instagram Post

Bruce Willis jest chory i kończy karierę. Diagnoza aktora była szokiem dla jego żony

Jak Bruce Willis zachowywał się na planie swoich ostatnich produkcji?

Bruce Willis: Nowe zdjęcia aktora

Zdjęcie Bruce Willis przyłapany przez paparazzi / Backgrid USA / Agencja FORUM

Obecnie małżonkowie rzadko pojawiają się publicznie. Niedawno paparazzi przyłapali parę w Los Angeles. Mimo choroby 67-letni gwiazdor wydaje się być w dobrej kondycji. Bruce Willis towarzyszył żonie w weekendowych zakupach. Emma Heming Willis opublikowała niedawno wzruszający post poświęcony mężowi. Na zamieszczonym filmiku aktor śpiewa razem z zespołem The Temptations.

"Moim mottem jest: nie pozwól, alby strach cię powstrzymał. Dlaczego? Bo strach ciągle mnie powstrzymuje. Co jest kolejnym powodem, dla którego zakochałam się w mężu - jego strach nigdy nie zatrzymywał. W końcu, jakiego poziomu pewności siebie wymaga śpiewanie z The Temptations. Możecie mówić, co chcecie, ale ten facet zawsze kierował się swoją pasją i nigdy nie pozwolił, by powstrzymali go narzekacze. Właśnie dlatego mam tyle miłości i podziwu do tego człowieka" - napisała.