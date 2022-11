Przypomnijmy, że pod koniec marca Bruce Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej. Gwiazdor cierpi na afazję i ta wiadomość była szokiem dla całego filmowego świata.

Sylvester Stallone komentuje stan Bruce'a Willisa

Sylvester Stallone odniósł się ostatnio do kwestii stanu zdrowia swojego przyjaciela po fachu. "Bruce przeżywa naprawdę trudne chwile. Był więc jakby w odosobnieniu. To mnie zabija. To takie smutne" - wyznał w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Bruce Willis cierpi na afazję

W marcu tego roku rodzina hollywoodzkiego gwiazdora ujawniła, że Bruce Willis cierpi na afazję i w związku z tym musi zakończyć karierę.

"Jako rodzina chcieliśmy się podzielić informacją, że nasz ukochany Bruce ma problemy ze zdrowiem i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze" - członkowie rodziny Willisa napisali specjalnym oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

W związku z ciężkim stanem zdrowia Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej - dodano w komunikacie podpisanym przez byłą żonę gwiazdora Demi Moore , a także obecną małżonkę Willisa Emmę Heming - i pięć jego córek.

Afazja to utrata zdolności do komunikacji. Chory nie jest w stanie mówić lub nie rozumie wypowiadanych do niego słów, ma również problemy z pamięcią. Główną przyczyną afazji są uszkodzenia struktury mózgu. Najczęściej wynikają one z powodu ostrego udaru mózgu.

