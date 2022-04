Branżę filmową i kinomanów z całego świata głęboko zasmuciła opublikowana w środę informacja na temat choroby Bruce’a Willisa . Gwiazdor takich produkcji, jak "Szklana pułapka", "Piąty element", "Pulp Fiction" czy "Szósty zmysł", cierpi na afazję - poważne schorzenie neurologiczne, które powoduje trudności z wypowiadaniem się oraz niemożność zrozumienia słów wypowiadanych przez innych.



Wiadomość o chorobie Willisa nie była jednak zaskoczeniem dla ludzi, którzy z nim pracowali. Teraz niektórzy jego współpracownicy opowiadają o zmianach, jakie w ostatnim czasie zaszły w jego zachowaniu. Mike Burns, który wyreżyserował filmy "Poza prawem" i "The Wrong Place", ujawnił w rozmowie z "Los Angeles Times", że dolegliwości Willisa mocno utrudniały mu pracę na planie. "Już po pierwszym dniu zdjęć uświadomiłem sobie, gdzie leży problem i dlaczego zostałem wcześniej poproszony o skrócenie scen z jego udziałem" - wspomina filmowiec. I dodaje, że po zakończeniu prac nad produkcją oznajmił, iż nie ma zamiaru kręcić w przyszłości filmów z legendarnym aktorem.



Teraz głos w tej sprawie zabrał kaskader Stuart F. Wilson, który przez ostatnie 17 lat pełnił funkcję dublera Willisa. Jak podkreślił w rozmowie z "The Sun", w ciągu ostatnich miesięcy aktor zmienił się nie do poznania. "Od dłuższego czasu dostrzegaliśmy zmiany w jego zachowaniu. Myślę, że trochę je bagatelizowaliśmy - gwiazdy pokroju Bruce’a są często pochłonięte różnymi rzeczami, bo w ich życiu dzieje się tak dużo. Gdy się z nim rozmawiało, wydawał się rozkojarzony, nieobecny. Nie był sobą. Wiedzieliśmy, że robi różne badania. Sądziliśmy, że być może jest przemęczony i potrzebuje przerwy od grania w filmach. Wtedy jeszcze nie mieliśmy świadomości, z czym się zmaga. Kiedy spotkałem go dwa tygodnie temu, wyglądał marnie, wydawał się szczuplejszy niż zwykle" - zdradził Wilson.

Bruce Willis doznał urazu głowy na planie "Łez słońca"

O chorobie Willisa wypowiedział się też na łamach "The Sun" jego znajomy, który ujawnił, co może być przyczyną tej dolegliwości. Afazja bardzo często jest następstwem urazu głowy, a Willis doświadczył takowego urazu na planie filmu "Łzy słońca" z 2003 roku. Rodzina gwiazdora - jak stwierdził rozmówca "The Sun" - podejrzewa, że to właśnie ten wypadek zapoczątkował zmiany, które doprowadziły do afazji.

Zdjęcie Bruce Willis na planie "Łez słońca" / Bridgeman Images – RDA / Agencja FORUM



Co ciekawe, w 2004 roku Willis pozwał firmę producencką Revolution Studio i specjalistę od efektów specjalnych Joego Pancake’a, twierdząc, że doznał "poważnych obrażeń psychicznych i fizycznych" po tym, jak został raniony w głowę materiałem wybuchowym na planie "Łzy słońca". Oskarżony do dziś uważa te zarzuty za absurdalne. "Próbował mnie obwiniać i zszargać moje imię. Te zarzuty były po prostu gów***ne" - skwitował Pancake w udzielonym "Daily Mail" wywiadzie, który opublikowano 31 marca.

