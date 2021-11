Brian Cox: Reżyserski debiut

Akcja "Glenrothan" rozgrywać się będzie w destylarni położonej w szkockich górach. Jak podaje portal "The Hollywood Reporter", film ma być opowieścią o rodzinie, przebaczeniu oraz "zbliżającej do siebie alchemii whisky". Scenariusz napisany przez Davida Ashtona i Jeffa Murphy'ego to historia dwóch zwaśnionych braci, którzy ponownie spotykają się na rodzinnej ziemi. Ostatni raz rozmawiali ze sobą podczas pogrzebu matki. Wtedy po gwałtownej wymianie zdań z ojcem młodszy brat wyjechał do Ameryki. Czterdzieści lat później spotyka się ponownie ze starszym bratem, by ratować rodzinną destylarnię.



Brian Cox reżyseruje

Brian Cox nie tylko wyreżyseruje film "Glenrothan", ale też wystąpi w nim w roli głównej. "To będzie mój hołd dla żywiołów, które sprawiają, że Szkocja jest wyjątkowym krajem. Właśnie tam żywiołowość i majestat ziemi wyrażają się poprzez pasję i pożądanie zrównoważone przez głęboko zakorzenione szkockie poczucie humoru oraz zrozumienie absurdu. Chcę zrobić film, który połączy te wszystkie żywioły i który pokaże moją miłość do ojczyzny" - zapowiada Cox, który pochodzi ze Szkocji.

W reżyserski talent aktora, który ostatnio kojarzy się przede wszystkim z rolą Logana Roya w serialu "Sukcesja", mocno wierzą producenci "Glenrothan". "Ten film został stworzony z myślą o Brianie. Bez wątpienia jest z jednym z największych aktorów swojego pokolenia. Pracując z nim wcześniej przed kamerą wiedzieliśmy, że jego ogromna wiedza i wizja pomogą mu wyreżyserować ten film. Będzie to ciepła historia o tym, że nigdy nie jest za późno na to, aby naprawić błędy" - zapewniają Neil Zeiger i Emma Berofsky.

