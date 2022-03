Brendan Fraser: Kariera

Brendan Fraser pasją do aktorstwa i teatru zaraził się po obejrzenie sztuk wystawianej na deskach West End w Londynie. Jego debiutem filmowym był melodramat komediowy z 1991 roku zatytułowany "Amerykańskie psy". Później zagrał w komedii "Jaskiniowiec z Kalifornii"; dramacie "Więzy Przyjaźni", czy komedii romantycznej "Pani Winterbourne" z Shirley MacLaine w roli głównej. Dużą rozpoznawalność zyskał jako tytułowy George - główny bohater filmu "George prosto z drzewa", który był współczesną wersją Tarzana.

Przełomem w jego karierze okazała się wspomniana wcześniej rola Ricka O’Connella. Występ w "Mumii" i jej dwóch sequelach zagwarantował mu wiele ciekawych propozycji i ogromną sympatię fanów. W 2006 roku jako pierwszy kanadyjski aktor urodzony w Stanach Zjednoczonych [Fraser ma podwójne obywatelstwo - przyp. red.] otrzymał swoją gwiazdę w Kanadyjskiej Alei Gwiazd. Na przestrzeni lat Fraser pojawił się w filmach z różnych gatunków - od produkcji familijnych ("Atramentowe serce") przez sensację ("G.I. Joe: Czas Kobry") do fantasy ("Podróż do wnętrza Ziemi"); użyczał głosu postaciom animacji ("Big Bug Man"). Jednak z powodu problemów w życiu prywatnym Fraser zaczął coraz rzadziej występować, a jego kariera znacząco zwolniła.

Zdjęcie Brendan Fraser i Rachel Weisz na planie filmu "Mumia powraca". Aktorzy stworzyli razem fantastyczny duet / Getty Images / Handout / Getty Images

Brendan Fraser: Trudny rozwód

Problemy zaczęły się w 2008 roku, kiedy Fraser rozwiódł się ze swoją żoną Afton Smith po dziewięciu latach małżeństwa. Mają trójkę dzieci. Sąd zadecydował, że aktor musi miesięcznie płacić alimenty w wysokości 50 tys. dolarów przez kolejne dziesięć lat lub do momentu ponownego małżeństwa Smith. 25 tys. dolarów miesięcznie dodatkowo miał płacić na dzieci aż do 2019 roku. W 2013 r. aktor zwrócił się do sadu o zmniejszenie kwoty, ponieważ nie był w stanie wywiązać się z zapłaty 900 tys. dolarów rocznie. Była żona oskarżyła go ukrywanie dochodów.

Zdjęcie Brendan Fraser / Fotos International / Contributor / Getty Images

Brendan Fraser: Problemy ze zdrowiem

Brendan Fraser z biegiem lat zaczął mieć coraz większe problemy ze zdrowiem. Role w przygodowych filmach oraz wymagające sceny w innych produkcjach spowodowały, że aktor nabawił się wielu kontuzji i kilka razy wylądował na stole operacyjnym. W ciągu siedmiu lat Fraser przeszedł operację kolana, strun głosowych i laminectomię.

Brendan Fraser: Wyjawił, że był molestowany seksualnie

Po latach, w 2018 roku, Brendan Fraser wyjawił, że 15 lat wcześniej był molestowany seksualnie przez Philipa Berka - dziennikarza należącego do Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. To wydarzenie oraz rozwód z żoną jak i kontuzje sprawiły, że Fraser wpadł w depresję. Przybrał również sporo na wadze i przez długi czas nie mógł wrócić do formy. Dodatkowo, po oskarżeniu Berka środowisko filmowe się od niego odwróciło, a jego kariera zawisła na włosku.

Zdjęcie Brendan Fraser w 2021 roku / Jim Spellman/WireImage / Getty Images

Brendan Fraser: Powrót na szczyt

Sytuacja Frasera odmieniła się w ostatnich latach. Aktor zaczął coraz częściej pojawiać się na ekranie - m.in. zagrał w "Bez gwałtownych ruchów" Stevena Soderbergha. Często wciela się w bohaterów seriali - na koncie ma "The Trust", "The Affair", "Professionals" czy "Doom Patrol" oraz "Titans" (podkłada głos pod postać Cliffa Steele’a) z uniwersum DC. Z tym światem zresztą się nie rozstaje. W filmie "Batgirl" Fraser wcieli się bowiem w Firefly’a - znanego złoczyńcę i przeciwnika Batmana.

Na swoją premierę czekają również takie produkcje jak dramat psychologiczny Darrena Aronofsky'ego "The Whale", western "Killers of the Flower Moon" Martina Scorsese (w którym wystąpi u boku Leonarda DiCaprio, Roberta De Niro i Jessego Plemonsa), "Brothers" (główne role zagrają Josh Brolin i Peter Dinklage), wspomniana "Batgirl" oraz romans science fiction "Behind the Curtain of Night".

Wideo youtube

Brendan Fraser: Fani trzymają za niego kciuki

W wywiadzie, który przeprowadziła cosplayerka Lindley Key (@LittleLottieCosplay), przebrana za bohaterkę "Mumii" Evelyn O'Connell), poinformowała aktora, że w powrocie na ekran kibicuje mu właściwie cały Internet. Fraser bardzo wzruszył się podczas rozmowy, a klip zamieszczony w serwisie Tik Tok obejrzano już ponad milion razy.

