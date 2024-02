Bratanek Michaela Jacksona powtórzył jego wyczyn. Podobny?

Reżyser filmu Antoine Fuqua cytowany przez "Variety" przyznał, że już na pierwszym spotkaniu poczuł duchową więź z Jaafarem Jacksonem. Zwrócił uwagę, że ma on nie tylko naturalną umiejętność naśladowania słynnego wuja, ale też świetnie czuje kamerę.

9-latek jako młody Michael jackson

W filmie zobaczymy także Jacksona z czasów jego występów u boku braci w zespole Jackson 5. W młodego artystę wcieli się 9-letni Juliano Krule Valdi.



"Okazja [występu w tym filmie] jest dla mnie niezwykle ważna, ponieważ Michael Jackson to Król Popu i zajmuje szczególne miejsce w moim sercu" - powiedział 9-letni Valdi. "Tańczę do jego piosenek już od pięciu lat. Sprawia, że czuję się wyjątkowy. Uwielbiam energię Michaela Jacksona" - dodał młody aktor, którego instagramowe konto śledzi 150 tysięcy obserwujących.



Chłopiec umieszcza w nim głównie inspirowane postacią Jacksona popisy taneczne i kostiumy.

"Kiedy Michael był bardzo młody - jako 11-latek zachwycił cały świat duchem i talentem dorosłego. Był w istocie niezwykle dojrzały. Juliano jest taki sam" - powiedział producent Graham King. "Poza tym, że jest fenomenalnym młodym talentem, Juliano jest głęboko zainspirowany postacią Michaela i jego muzyki. Potrafi też przełożyć tę inspirację w występy, w których ukazuję prawdziwą magię młodego Michaela Jacksona" - dodał producent filmu.





Film o Michaelu Jacksonie nie będzie laurką

Autorem scenariusza "Michaela" jest John Logan, który ma na swoim koncie takie hity, jak "Skyfall" , "Spectre" , "Ostatni samuraj" czy "Gladiator" . Film powstaje w studiu Lionsgate, we współpracy z Johnem Brancą i Johnem McClainem, którzy są wykonawcami testamentu Jacksona.



Antoine Fuqua chce przenieść na ekran przełomowe momenty kariery Michaela Jacksona - począwszy od dni, w których jako dziecko śpiewał w zespole The Jackson 5, po ogromne sukcesy solowe i miano króla popu. Ale zajmie się również oskarżeniami artysty o pedofilię, które pojawiły się w późniejszych latach jego kariery i trwały aż do śmierci w 2009 roku.

Zdjęcie La Toya Jackson i Jaafar Jackson w 2019 roku / Gabriel Olsen / Getty Images

Michael Jackson zmarł w wieku 50 lat, z powodu zatrzymania akcji serca spowodowanego przedawkowaniem środków uspokajających.



Twórcy filmu obiecują, że "Michael" nie będzie laurką i filmem w hołdzie Jacksonowi. Chcą pokazać skomplikowaną, wybitną muzycznie postać, która miała problemy z despotycznym ojcem, z własną tożsamością i była ofiarą operacji plastycznych.



Wideo Jaafar Jackson: "Got Me Singing"

Dokumentalne filmy o Michaelu Jacksonie

Dotychczas powstały o Jacksonie filmy dokumentalne, m.in. amerykańskiego reżysera Spike'a Lee zatytułowany "Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall". Dokument opowiada o drodze artysty od jego dzieciństwa w domu w Motown oraz historii zespołu "Jackson 5" i jego współpracy z producentem Quincym Jonesem. Reżyser, aby wzbogacić film, wykorzystał w nim rozmowy z rodzicami Michaela Jacksona, jego bratem Marlonem oraz piosenkarzem i producentem Pharrellem Williamsem, a nawet z koszykarzem Kobe Bryantem.

Z kolei w dokumencie HBO "Leaving Neverland" , który został nagrodzony Emmy, o molestowanie oskarżają Michaela Jacksona jego byli fani, którzy jako dzieci przebywali na ranczo Neverland.

"Leaving Neverland" opowiada o doświadczeniach dwóch chłopców - dziesięcioletniego Jamesa "Jimmego" Safechucka i siedmioletniego Wade’a Robsona, z którymi zaprzyjaźnił się Michael Jackson. Dzieci i ich rodzice, zafascynowani piosenkarzem, który był wówczas u szczytu swojej kariery, zostali zaproszeni do jego bajkowego świata. Na podstawie przejmujących wywiadów z obecnie 37-letnim Safechuckiem oraz 41-letnim Robsonem, ich matkami, żonami i rodzeństwem twórcy dokumentu rekonstruują historię długotrwałego wykorzystywania i analizują skomplikowane emocje, które sprawiły, że po narodzinach swoich synów obaj mężczyźni postanowili stawić czoła traumom z dzieciństwa.