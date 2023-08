"Brat": O czym opowie film?

"Brat" to pełna emocji opowieść o nastoletnim zawodniku judo, który walczy o przetrwanie swojej rodziny po tym, jak jego ojciec trafił do więzienia. 14-letni Dawid mógłby zostać mistrzem judo, gdyby nie jego wybuchowy temperament i agresja, które trudno mu kontrolować. To jedyne dziedzictwo, jakie ma po swoim brutalnym ojcu, który odsiaduje wyrok w więzieniu.

Dawid stara się spełnić oczekiwania matki, jednocześnie opiekując się swoim 9-letnim bratem Michałem. Dostaje szansę, by odmienić swoje życie, kiedy zostaje zaproszony na ważny turniej judo w Gdańsku. Ale czy ma w sobie to, czego trzeba, aby wykorzystać tę jedyną w życiu okazję?

"Brat": Studium braterskiej relacji w obliczu wielkiej presji

"Od dawna myślałem o historii na temat dojrzewania, kiedy wszystko dzieje się po raz pierwszy, kiedy marzenia zmieniają się w cel i kiedy przez chwilę wydaje się, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko wystarczająco się tego pragnie. Ten film może być inspiracją dla wielu, by wierzyć, marzyć i nigdy się nie poddawać" - mówi reżyser Maciej Sobieszczański , laureat festiwali w Berlinie i Locarno, twórca m.in. docenionej produkcji "Zgoda" .

Maciej Sobieszczański i Grzegorz Puda, autorzy "Brata", byli wielokrotnie nagradzani za swój scenariusz, co zapowiada doskonały materiał literacki, tworzący fundament filmowej opowieści. Zdobyli m.in. nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego za Najlepszy Scenariusz z Europy Wschodniej, a znakomite grono jurorów przyznających tę nagrodę, do których należał m.in. producent "Thelmy i Luizy" i "Misji", w uzasadnieniu werdyktu napisało o "Bracie": "To pełne emocji studium braterskiej relacji w obliczu wielkiej presji. Scenariusz, który wyróżnia się jako dzieło wyjątkowo poruszające, przedstawiające realistyczną i uniwersalną historię dramatycznych zmagań rodzinnych".

Za kamerą stanęła wybitna autorka zdjęć Jolanta Dylewska, o scenografię zadba nagrodzona EMMY Ewa Skoczkowska.

"Brat": Uznane gwiazdy i młodzi debiutanci

W rolę matki chłopców wcieli się Agnieszka Grochowska , która ostatnio na nowo rozpaliła zainteresowanie widzów rolą w "Dniu matki" w reżyserii Mateusza Rakowicza. Ekranowym ojcem będzie z kolei Jacek Braciak . Trenera judo zagra Julian Świeżewski , który z Maciejem Sobieszczańskim spotkał się już na planie filmu "Zgoda". Partnerować im będzie Tomasz Schuchardt .



Główne role w "Bracie" tworzą młodzi aktorzy, których prowadzenie jest niezwykle wymagającym wyzwaniem dla reżysera. Ich poszukiwania zajęły Maciejowi Sobieszczańskiemu blisko osiem miesięcy, a na castingach, organizowanych w całym kraju, pojawiły się setki dzieci i nastolatków.

Wybrani z castingu Filip Wiłkomirski (filmowy Dawid) i Tytus Szymczuk (w roli Michała) to utalentowani młodzi zawodnicy judo. Tytus pierwsze doświadczenia na macie zdobywał już od trzeciego roku życia, wygrywając liczne medale, obecnie odnosi pierwsze sukcesy na międzynarodowych zawodach i campach, a w 2023 roku liczy na zdobycie TOP 3 w International Judo League w swojej kategorii wiekowej.

Z kolei Filip jest jednym z najzdolniejszych zawodników judo w swojej kategorii wiekowej, wielokrotnie triumfował na prestiżowych międzynarodowych zawodach w kraju i za granicą. Wśród rówieśników wyróżnia się nie tylko wyjątkowo bogatym wachlarzem opanowanych technik, ale przede wszystkim dojrzałością sportową i inteligencją na macie.

Większość zdjęć do filmu powstanie w Żyrardowie, do którego filmową ekipę "Brata" sprowadziła uroda miasta i przychylność dla filmowców.