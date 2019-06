Bradley Cooper zastąpi Leonardo DiCaprio

Siedmiokrotnie nominowany do Oscara Bradley Cooper prowadzi rozmowy w sprawie występu w "Nightmare Alley", najnowszym filmie Guillermo del Toro. Zastąpiłby Leonardo DiCaprio, któremu początkowo proponowano główną rolę.

Bradley Cooper /Jeff Kravitz /Getty Images

DiCaprio miał prowadzić rozmowy producentami "Nightmare Alley" od kwietnia 2019 roku, jednak nie udało im się dojść do porozumienia.

Reklama

Cooper jest w tej chwili faworytem do objęcia głównej roli w filmie. Przedstawiono już mu nawet konkretną ofertę.



"Nightmare Alley" będzie pierwszym pełnometrażowym projektem del Toro od premiery "Kształtu wody", który otrzymał cztery Oscary, w tym za najlepszy film roku i reżyserię.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kształt wody" [trailer] materiały dystrybutora

Film powstaje na podstawie wydanego w 1946 roku opowiadania Williama Lindsay'a Greshama pod tytułem "Zaułek koszmarów". W 1947 roku nakręcono jego pierwszą adaptację w reżyserii Edmunda Gouldinga.



Cooper miałby się wcielić w naciągacza Stantona Carlisle'a, który zakochuje się w pięknej doktor psychiatrii. Wkrótce okazuje się, że kobieta go wykorzystuje.



Zdjęcia do filmu rozpoczną się jesienią. Powstaje on dla wytwórni Fox Searchlight. Nie podano jeszcze daty premiery. Del Toro pracuje równolegle nad adaptacją "Pinokia" dla Netflixa.