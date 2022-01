Tytuł jest jeszcze nieznany. Wiadomo, że Brad Pitt ma wcielić się w rolę kierowcy Formuły 1, który przerywa emeryturę, by zostać mentorem młodszego kolegi. Dzięki temu otrzyma szansę na ostatni sukces na torze.

Apple TV+ wyłoży 140 milionów dolarów na film z Bradem Pittem

Reżyserem będzie Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick"). Aktualnie trwają prace nad scenariuszem, który pisze Ehren Kruger ("The Ring"). Jednym z producentów filmu jest legendarny Jerry Bruckheimer ("Armageddon", "Twierdza", "Piraci z Karaibów").



Reklama

Jak informuje portal "Deadline", dla Brada Pitta to drugi projekt filmowy, którym zainteresowana jest platforma Apple TV+. Inny wyreżyseruje Jon Watts ("Spider-Man: Bez drogi do domu"), a u boku Pitta wystąpi w nim George Clooney. Szacuje się, że na produkcję filmu o Formule 1 Apple będzie musiało wyłożyć około 140 milionów dolarów. Projektem zainteresowane były również inne studia filmowe i platformy streamingowe.



Dla Pitta i Kosinskiego nie jest to pierwszy film o wyścigach samochodowych, nad którym rozpoczęli wstępne prace. Już wcześniej próbowali nakręcić biograficzny "Go Like Hell", którego bohaterem miał być legendarny konstruktor Carroll Shelby. Ostatecznie jego historia została po części opowiedziana w produkcji Jamesa Mangolda "Le Mans ‘66".



Zobacz też:

"Jak pokochałam gangstera": Nikoś z ferajny [recenzja]

"W ciemności": Kino światowej klasy

"Krzyk": Piąta część kultowego cyklu