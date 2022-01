Nowym obiektem uczuć Brada Pitta jest podobno 35-letnia Szwedka, Lykke Li. Znana jest m.in. z piosenki "Possibility", która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Saga 'Zmierzch': Księżyc w nowiu". Jej najbardziej znanym przebojem jest jednak utwór "I follow rivers". Wokalistka ma 5-letniego syna ze związku z producentem Jeffem Bhaskerem.

Lykke Li mieszka w Los Angeles, w domu, który jest oddalony o trzy minuty drogi samochodem od willi Brada Pitta. "Bradowi i Lykke z łatwością udało się pozostać niezauważonym, bo są sąsiadami. Dla niego to idealna sytuacja, że ktoś, kogo lubi, mieszka tak blisko niego " - powiedział informator dziennika "The Sun". Twierdzi on, że para spotyka się od połowy ubiegłego roku. Niedawno byli widziani razem w nowej włoskiej restauracji w Los Angeles.

Gwiazdor mieszka w Los Feliz, spokojnej dzielnicy na wzgórzach, w wartej 8 mln dolarów willi. W jego sąsiedztwie swój dom ma również jego była żona, Angelina Jolie, która mieszka z ich sześciorgiem dzieci. Jolie i Pitt od dawna toczą sądową batalię w kwestii opieki nad nimi.

Zanim pojawiły się plotki na temat Brada i Lykke Li, aktor łączony był z Nicole Poturalski, niemiecką modelką polskiego pochodzenia. Poznał ją w 2019 r. podczas berlińskiej premiery "Pewnego razu... w Hollywood". Podobno spotykali się przez rok.



