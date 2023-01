Brad Pitt i Adam Sandler razem na planie

O projekcie z udziałem Brada Pitta i Adama Sandlera dowiedział się nieoficjalnie dziennik "New York Post". Film znajduje się na wczesnym etapie prac przygotowawczych. Zarówno jego tytuł, jak i zarys fabuły, owiane są tajemnicą.



Do pierwszego spotkania Pitta i Sandlera na planie filmowym mogło już dość kilka lat wcześniej przy "Bękartach wojny" . Quentin Tarantino potwierdził niedawno plotkę, że Sandler przymierzany był do roli sierżanta Donny'ego Donowitza, który lubował się w roztrzaskiwaniu głów nazistów kijem bejsbolowym. Jednak aktor ostatecznie zdecydował się zagrać w innym filmie kręconym w podobnym czasie - "Funny people".

Nową produkcję Netfliksa wyreżyseruje Noah Baumbach, który po wielkim sukcesie "Historii małżeńskiej" , zrealizowanej dla tej platformy, podpisał ze streamingowym gigantem kilkuletnią umowę na wyłączność.

Baumbach i Sandler pracowali już razem przy komediodramacie "Opowieści o rodzinie Meyerowitz (utwory wybrane)".

Brad Pitt w filmie "Babilon"

Już 20 stycznia zobaczymy Brada Pitta w filmie "Babilon" , nowej produkcji Damiena Chazelle'a , twórcy "La La Land".



Na planie "Babilonu" ponownie spotkały się gwiazdy filmu "Pewnego razu... w Hollywood" - Brad Pitt i Margot Robbie . Akcja produkcji rozgrywa się w okresie przejściowym pomiędzy erą kina niemego i dźwiękowego. Robbie wciela się w postać aspirującej aktorki Nellie LaRoy, która marzy o karierze na dużym ekranie. Pomóc ma w tym jej znajomość z gwiazdorem kina Jackiem Conradem (Pitt).