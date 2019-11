"Boże Ciało": Ponad milion widzów obejrzało film Jana Komasy

Film "Boże Ciało" Jana Komasy przyciągnął do polskich kin już ponad milion widzów - poinformował dystrybutor obraz Kino Świat.

"Boże Ciało" równo miesiąc od premiery może pochwalić się wynikiem 1 059 100 widzów. To oznacza, że polski kandydat do Oscara jest już na 5. miejscu w zestawieniu największych polskich sukcesów tegorocznego box office.



Sukces "Bożego Ciała" już przenosi się na arenę międzynarodową, bowiem prawa do dystrybucji filmu zostały sprzedane na terytoria obejmujące niemalże wszystkie kontynenty. Polski kandydat do Oscara jest także obiektem zainteresowania wielu imprez filmowych - na chwilę obecną film otrzymał zaproszenia na prawie 60 festiwali. Produkcja będzie reprezentować Polskę w wyścigu po Oscary w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W planach jest również 8-odcinkowy serial na podstawie filmu i scenariusza Mateusza Pacewicza.



Na początku listopada dzieło Komasy wzięło udział w The Contenders - wydarzeniu organizowanym przez portal Deadline. To jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez, która rozpoczyna sezon nagród w Stanach Zjednoczonych i jest ważną częścią każdej kampanii oscarowej. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej ogłosiło także, że "Boże Ciało" powalczy o nominację do Złotego Globa w kategorii najlepszy film zagraniczny.

Ogromny sukces filmu jest w dużej mierze zasługą charyzmatycznego Bartosza Bieleni - debiutujący w głównej roli aktor za swoją kreację zebrał już szereg nagród. Tylko na Festiwalu w Gdyni otrzymał dwa wyróżnienia: uhonorowano go "Kryształową Gwiazdę Elle", a Onet obwołał "Odkryciem Festiwalu". Odtwórca roli Daniela zdobył również "Złotego Szczeniaka" na Festiwalu Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu, a także nagrody dla najlepszego aktora: "Srebrnego Hugona" na a 55. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago oraz na festiwalach w Al-Dżunie w Egipcie i Bordeaux we Francji. Kapituła Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego w tym tygodniu ogłosiła także, że Bartosz Bielenia jest jednym z tegorocznych nominowanych. Aktor już 3 grudnia powalczy o prestiżową nagrodę w 50-lecie konkursu.

"Boże Ciało" to historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast się tam udać, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i udając księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku.



Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami. Rozdarty pomiędzy sacrum i profanum bohater znajduje w swoim życiu nowy, ważny cel. Postanawia go zrealizować, nawet jeśli jego tajemnica miałaby wyjść na jaw...