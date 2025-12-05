Boska Komedia: spektakle, debaty i spotkania otwarte dla publiczności

Boska Komedia 2025

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia to wydarzenie, które co roku przyciąga do Krakowa widzów i krytyków, a także twórczynie i twórców z całego świata. Przez dziesięć dni można zobaczyć to, co w teatrze najbardziej intrygujące.

Hasłem przewodnim edycji jest "Czekając na barbarzyńców" - motyw, który w subtelny sposób odbija niepokoje współczesnego świata. Jak podkreśla dyrektor festiwalu, Bartosz Szydłowski, to właśnie artyści potrafią dziś najcelniej opisywać to, co trudne.

Boska Komedia to w tym roku ponad 30 tytułów i ponad 40 pokazów z Polski i zagranicy. Program jak zawsze podzielony na trzy główne nurty: Inferno, Purgatorio i Paradiso. W Inferno rywalizują tytuły konkursowe; Purgatorio otwiera pole różnorodnym formom i artystycznym eksperymentom; w Paradiso miejsce oddano młodym twórczyniom i twórcom, którzy dopiero torują sobie artystyczną ścieżkę.



Boska Komedia: debaty i spotkania otwarte dla publiczności

Festiwal Boska Komedia to nie tylko spektakle. To również dyskusje i bogaty program towarzyszący. Wśród uczestników spotkań takie nazwiska, jak Mery Spolsky, Anka i Wilhelm Sasnalowie, Krystian Lupa czy Agnieszka Szpila.

O tym, kto dziś jest "barbarzyńcą", komu opłaca się pielęgnować lęk i czy da się jeszcze przywrócić scenę ludzkiego spotkania bez uprzedzeń i strachu, rozmawiać będą: filozof i pisarz prof. Remigiusz Ryziński, prof. Monika Płatek, szef festiwalu Bartosz Szydłowski, wokalistka, ale też anglistka i amerykanistka Mery Spolsky oraz filozofka i terapeutka Cvetą Dmitrovą.



Nie zabraknie także rozmów o ciele. Agata Araszkiewicz z Laboratoires d'Etudes Féminines et du Genre na Uniwersytecie Paris 8 poprowadzi dyskusję o tym, dlaczego to właśnie ciało stało się dziś polem największych sporów, nadziei, emancypacji i niepokoju. Wraz z nią mówić o tym będą m.in. artystka Kle Mens, prof. Remigiusz Ryziński, performer Arti Grabowski i pisarka, autorka "Heks" - Agnieszka Szpila.

Będzie szansa na spotkanie z jedną z najbardziej prowokacyjnych twórczyń współczesnej sceny - Florentiną Holzinger. Po jej spektaklu "Rok, w którym nie było lata" (monumentalna opowieść o naszych zbiorowych lękach: od tych najstarszych, związanych z kobiecym ciałem, po te współczesne - rodzące się w cieniu nowych technologii) odbędzie się otwarte spotkanie z nią i jej zespołem performerskim. Bez biletów, z tłumaczeniem na trzy języki.

Boska nie zapomina też o mapie polskich tożsamości. W programie znalazła się rozmowa o śląskości: inności, która od lat kształtuje polskie opowieści o wspólnocie. Aleksandra Klich poprowadzi spotkanie z Karoliną Pospiszil, Beatą Guczalską, Robertem Talarczykiem i Wojciechem Śmieją.

Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie także rozmowa po ukraińskim spektaklu "Nie opuściłem Ukrainy". Michał Olszewski poprowadzi rozmowę z Ziemowitem Szczerkiem, Antoniną Palarczyk i Olhą Menko.

W programie pojawi się też wydarzenie szczególnie ważne dla branży teatralnej: dyskusja o zawodzie producentki i producenta teatralnego. Spotkanie zostało przygotowane wraz ze specjalistkami z Instytutu Teatralnego, autorkami najnowszego raportu o tym zawodzie, który dopiero zaczyna być opisywany.

Zdjęcie Boska Komedia 2025: sekcja filmowa / materiały prasowe

Boska zaprasza też do kina, do Małopolskiego Ogrodu Sztuki . Po raz pierwszy w programie znalazła się sekcja filmowa, którą przygotował krytyk Łukasz Maciejewski. Widzowie obejrzą "Schron" Krystiana Lupy, jedną z najnowszych produkcji Sasnali "Człowiek do wszystkiego" oraz "Nie ma duchów w domu na Dobrej" Emi Buchwald - jeden z najszerzej komentowanych i nagradzanych debiutów tegorocznego festiwalu w Gdyni. Uwaga! Przy tej okazji odbędą się spotkania z Krystianem Lupą oraz Anką i Wilhelmem Sasnalami.

Centrum festiwalowe, mieszczące się w Galerii Bunkier Sztuki przy Plantach, będzie codziennym punktem orientacyjnym dla widzów. Obok, w Bunkier Cafe, działa klub festiwalowy - przestrzeń dyskusji, nieformalnych spotkań i finałowej gali, podczas której wręczona zostanie nagroda główna: statuetka Boskiego Komedianta oraz wiele innych.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia jest organizowany przez Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, nieprzerwanie od 2008 roku. Jest jednym z największych festiwali teatralnych w Europie. Partnerem strategicznym jest Instytut Adama Mickiewicza.

Pełny program festiwalu dostępny jest na oficjalnej stronie festiwalu Boska Komedia.