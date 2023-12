Boska Komedia 2023: Janda, Olbrychski, Seweryn, Karolak w Krakowie

Boska Komedia 2023: Najlepsze spektakle i gwiazdy w Krakowie

Ponad dwadzieścia spektakli, w tym siedem najlepszych przedstawień ostatniego sezonu, będzie można zobaczyć podczas 14. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia. Święto teatru potrwa od 8 do 16 grudnia w Krakowie.

Krystyna Janda, Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, Tomasz Karolak - to tylko niektóre z gwiazd, które zobaczymy na scenie.



Boska Komedia to sekcja konkursowa, prezentująca w tym roku 7 spektakli wybranych przez selekcjonerów i selekcjonerki, które zostaną poddane ocenie międzynarodowego Jury. To także kilkanaście pokazów pozakonkursowych, które prezentują przekrój nie tylko tematyczny, ale i formalny: od wielkich widowisk po eksperymentalny performance. Od musicalu z wieloosobową obsadą, przez pantomimę, po monodramy.

"Tworząc program Boskiej Komedii mam taką trochę diaboliczną satysfakcję, że jest on pewnego rodzaju lustrem, w którym możemy się wszyscy przejrzeć. Mówiąc MY mam na myśli zarówno artystów, jak i festiwalową publiczność. Razem wpadamy w tryby bardzo różnych, często prowokujących tematów, które wytrącają nas z bezpiecznych przestrzeni" - mówi Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny.

W programie festiwalu zobaczymy też wybrane etiudy studentów i adeptów Akademii Sztuk Teatralnych, a także pokazy scen offowych i teatrów niezależnych.

"Dla kogoś, kto kocha teatr, ten przedświąteczny okres to raj. Dla kogoś, kto nie lubi tego medium, to piekło. Nazwa Boska Komedia jednak do czegoś zobowiązuje" - dodaje przewrotnie Szydłowski.



16. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia będzie odbywał się w dniach 8-16 grudnia 2023 roku w Krakowie.