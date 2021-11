Boska Komedia 2021 w Krakowie. Cielecka, Chyra, Segda, Peszek i inni

XIV edycja Międzynarodowego Festiwalu Boska Komedia odbędzie się w dniach 3-12 grudnia w Krakowie. Na żywo zobaczymy ponad 30 spektakli, w tym 3 przestawienia premierowe. Festiwal będzie miał również swoją odsłonę online, którego największym wydarzeniem będzie "Austerlitz" w reż. Krystiana Lupy.

"Tegoroczne motto festiwalu brzmi: Post tenebras lux (po ciemności światło). Chodzi o światło, które rozbija dominujący mrok, które uparcie wskazuje kierunek i nie pozwala się poddawać. To czego doświadczamy w ostatnich miesiącach to niemożliwa do objęcia degradacja świata, jaki znaliśmy i w jakim byliśmy zadomowieni. Zdarzenia na wschodniej granicy, upadlający język polityki, prowokacyjne ustawy, wyprowadzające ludzi na ulice, coraz mniej symboliczna przemoc, w końcu bezradność wobec pandemii, groźby kolejnego lockdownu sprawiają, że chociaż trudno się robi festiwal teatralny, to wiara w jego fundamentalną rolę w odzyskiwaniu tego, co głęboko ludzkie jest jeszcze większa. Im ciemniej w rzeczywistości tym jaśniej na scenie teatralnej. Ten paradoks jest zasadą, która wyróżnia sztukę spośród innych ludzkich aktywności" - tak zapowiada festiwal dyrektor Boskiej Komedii Bartosz Szydłowski.

"Artyści na scenie przepracowują trudne tematy. Nie odwracają wzroku od spraw bulwersujących i niewygodnych. Konfrontują się z tym co w realnym życiu coraz wyraźniej podlega manipulacjom i wyparciu. (...) To artyści oraz ich twórczość rozpalają mrok zdarzeń realnych" - dodaje.

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Śnieg" Orhana Pamuka w reż. Bartosza Szydłowskiego, fot. Jacek Martini-Kielan / materiały prasowe

Żywie Biełaruś!

Dzięki inicjatywie i wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza oraz Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego widzowie będą mieli okazję zobaczyć program teatralny poświęcony Białorusinom. Publiczność zobaczy najnowszą premierę Teatru im. H. Modrzejewskiej z Legnicy w reż. Łukasza Kosa na podstawie tekstu Andrieja Kurieńczyka "Głosy Nowej Białorusi", będącego prawdziwą historią ofiar represji w kraju uciskanym przez Łukaszenkę. Pokazane zostaną również efekty pracy rezydencji białoruskich artystów, związanych z niezależną grupą teatralną Kupałowcy: "Zapiski oficera armii czerwonej" wg powieści Piaseckiego oraz "Najpiękniejszy wschód", a także performatywne czytania "Policji" S. Mrożka z Teatru Polskiego w Warszawie oraz "Darkroom" Nikity Illijczyka z Teatru Polskiego w Bydgoszczy.



Konkurs Inferno

Po rocznej, pandemicznej przerwie festiwal Boska Komedia wraca do konkursu Inferno, z udziałem 9 spektakli zrealizowanych w mijający sezonie. Konkursowy będzie również przegląd spektakli młodych twórców Paradiso (10 spektakli). Oba konkursy oceniać będą jurorzy z Francji, Rosji, Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Rumunii, Bośni i Hercegowiny oraz Litwy. Uroczysta gala odbędzie się 11 grudnia w Teatrze Łaźnia Nowa, a towarzyszyć jej będzie koncert Marysi Peszek.

Festiwal rozpocznie spektakl "Czerwone nosy" w reż. Jana Klaty z Teatru Nowego w Poznaniu. Ponadto pokazane zostaną: "Onko" w reż. Weroniki Szczawińskiej z TR Warszawa, "Wujaszek Wania" w reż. Małgorzaty Bogajewskiej z Teatru Ludowego w Krakowie i "Komedia. Wujaszek Wania" w reż. Jędrzeja Piaskowskiego z Teatru Zagłębia w Sosnowcu, "Tysiąc i jedna noc. Szeherezada 1979" w reż. Wojtka Farugi z Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, "Tiki i inne zabawy" w reż. Dominiki Knapik z Wrocławskiego Teatru Pantomimy, "Wstyd" w reż. Małgorzaty Wdowik z Nowego Teatru, "Halka" w reż. Anny Smolar z Narodowego Starego i "Sonata jesienna" w reż. Grzegorza Wiśniewskiego z Teatru Narodowego w Warszawie.

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Tysiąc i jedna noc. Szeherezada 1979", fot. Bartosz Barczyk / materiały prasowe

Paradiso - konkurs dla młodych

Czas pandemii najbardziej dotknął młode pokolenie twórców. Zostali zatrzymani tuż przed podjęciem pierwszych zawodowych wyzwań. Hibernacja marzeń to dla młodego artysty najgorszy sytuacja. Dlatego dyrektor artystyczny podjął decyzję o formie konkursowej, która pozwoli wyróżnić młode osobowości artystyczne oraz nadać przeglądowi ważniejszą rangę i być może tym samym bardziej sprawczo pomóc młodym artystom. W konkursie biorą udział nie tylko spektakle reżyserskie, ale również 4 dyplomy Akademii Teatralnych: z Krakowa, Warszawy i Białegostoku, na których nagradzane będą osobowości artystyczne młodych aktorek i aktorów.



Najbardziej dyskutowane spektakle mijającego sezonu

Sekcja Purgatorio

Dwa najbardziej dyskutowane spektakle mijającego sezonu. "Odyseja. Historie dla Hollywood" Krzysztofa Warlikowskiego oraz "3Siostry" Luka Percevala zaprezentowane będą poza konkursem, w nurcie mistrzowskim. "Odyseję..." ze względów organizacyjnych zaprezentowane zostaną w połowie stycznia (14, 15, 16 stycznia - Łaźnia Nowa) jako swoiste post scriptum całego grudniowego festiwalu.

Zdjęcie Kadr ze spaktaklu "3Siostry" / Magda Hueckel / materiały prasowe

Współpraca z innymi teatrami

Tradycją festiwalu Boska Komedia jest współpraca produkcyjna z innymi teatrami. Jej efektem będą:

1/ produkcja muzycznego performansu "Purification" w reż. Katarzyny Kalwat, z muzyką Agaty Zubel

2/ koprodukcja z Teatrem Zagłębie z Sosnowca, czyli spektakl "Kreszany" w reż. Oleny Apczel

3/ koprodukcja Festiwalu Mała Boska Komedia ze Studio teatrgaleria z Warszawy i Teatrem Polskim z Bydgoszczy "Przemiany" w reż. Michała Borczucha

4/ produkcja Narodowego Starego Teatru "Obywatelka Kane" Joli Janiczak w reż. Wiktora Rubina.

W programie również dwukrotny pokaz "Śniegu" Orhana Pamuka w reż. Bartosza Szydłowskiego, będący efektem współpracy festiwalu Boska Komedia z Teatrem Szekspirowskim, z Gdańska, Studio teatrgaleria z Warszawy oraz Teatrem im. Wyspiańskiego z Katowic. W sekcji Purgatorio widzowie zobaczą także "Rodzeństwo" w reż. Krystiana Lupy, który to spektakl obchodzi 25 lat od czasu premiery.

Zdjęcie Magdalena Cielecka i Agata Buzek w spektaklu "Odyseja. Historie dla Hollywood" Krzysztofa Warlikowskiego / Magda Hueckel / materiały prasowe

Spektakle online

Online będzie można zobaczyć sześć spektakli uznanych polskich reżyserek i reżyserów, które zostaną jednorazowo udostępnione widzom na platformie playkrakow.com. Pokazy będą limitowane czasowo i bezpłatne.

Niewątpliwym hitem tego nurtu będzie znakomite przedstawienie Krystiana Lupy z Teatru Młodzieżowego w Wilnie - "Austerlitz" wg powieści W.G. Sebalda. Pokaz w czwartek, 2 grudnia.

Online będzie również można obejrzeć "Między nogami Leny, czyli Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny według Michelangela Caravaggia" w reżyserii Agaty Dudy-Gracz z Teatru Dramatycznego w Kłajpedzie. Pokaz w niedzielę,12 grudnia.



Z polskich propozycji na pewno warto zobaczyć monumentalny spektakl "Fanny i Aleksander" wg Bergmana w reż. Łukasza Kosa z Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Pokaz w niedzielę, 5 grudnia.

Inny charakter ma z kolei przedstawienie zrealizowane w koprodukcji Teatru Łaźnia Nowa z Nowym Teatrem w Warszawie "Powrót do Reims" wg Didiera Eribona w reżyserii Katarzyny Kalwat, z wybitną rolą Jacka Poniedziałka. Pokaz w piątek, 10 grudnia.

Dwie ostatnie propozycje nurtu online to spektakle formalnie mniejsze, ale za to emanujące wielką siłą wyrazu: "On wrócił" wg Timura Vermesa w reż. Roberta Talarczyka z Teatru Śląskiego w Katowicach (8 grudnia) oraz "Kruk z Tower" Białorusina Andrieja Iwanowa w reż. Aldony Figury z Teatru Dramatycznego (7 grudnia).

Oprócz przedstawień internetowym odbiorcom zostaną udostępnione również rozmowy z twórcami, prowadzone przez kuratora nurtu online, Tomasza Domagałę. Wśród jego gości m.in. Krystian Lupa, Agata Duda-Gracz, Katarzyna Hermann, Artur Święs, Martyna Ochab.

Pełen program i opis spektakli na stronie festiwalu Boska Komedia.

Zdjęcie Boska Komedia 2021 / materiały prasowe

