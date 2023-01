"Łatwo policzyć od 1 do 18tu. Ale jak to pojąć? Że minęło już tyle czasu i moja mała córcia staje się dziś dorosłą kobietą...? Kocham Cię córeczko bezwarunkową miłością. Sprawiłaś mi tyle wzruszeń, tyle się nauczyłem dzięki Tobie... Jesteś pięknym, mądrym i wrażliwym człowiekiem. Kobietą, która ma swoje jasne plany i marzenia. Życzę Ci żebyś czuła wolność i szczęście w dorosłym życiu. Żyj" - napisał Borys Szyc na Instagramie.

"Ryfka": Kinowy debiut Soni Szyc

W wakacje nakręcono zdjęcia do filmu "Ryfka" w reżyserii Kuby Michalczuka ("Teściowie"), z debiutującą na dużym ekranie Sonią Szyc. Kolejna produkcja producentów Kuby Kosmy i Katarzyny Sarnowskiej ("Wszystkie nasze strachy") ma trafić na kinowe ekrany w 2023 roku.

Scenariusz autorstwa Katarzyny Sarnowskiej ( "Wszystkie nasze strachy" , "Chemia" ) to wypełniona emocjami i humorem opowieść o młodej 17-letniej dziewczynie, która konfrontując się z trudnym tematem życiowym wkracza do świata ojca, z którym nie utrzymuje kontaktów. To zderzenie dwóch pokoleniowych światów daje możliwość próby porozumienia, poznania się na nowo i odbudowania nadszarpniętej relacji.

W roli tytułowej Ryfki zobaczymy debiutującą na dużym ekranie Sonię Szyc . W rolę jej filmowego ojca wcielił się Borys Szyc . W filmie wystąpią także Anita Jańcia, Maciej Bisiorek, Anna Moskal, Anna Mrozowska, Magdalena Cielecka, Iza Kuna, Jan Peszek.

"Dla mnie to od początku była historia o relacjach. O tym jak ciężko nam rozmawiać o podstawowych sprawach z najbliższymi. Dlatego kluczem było znalezienie aktorki, która naturalnie odda bohaterkę. Sonia okazała się idealnym wyborem, więc naturalnym było, aby Borys zagrał jej filmowego tatę. Jest to pomysł castingowy, który przekłada się na niezwykły ładunek emocjonalny na ekranie" - mówi reżyser filmu Kuba Michalczuk.