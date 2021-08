"Bohemian Rhapsody": Jednak powstanie sequel?

"Daily Mail" donosi, że fani filmu "Bohemian Rhapsody" z 2018 roku jeszcze co prawda nie mają powodu, aby odetchnąć z ulgą, ale żeby nie tracić nadziei - owszem. Wczoraj gitarzysta kultowego zespołu podczas wirtualnej rozmowy z internautami na Instagramie potwierdził, że brytyjski zespół jednak nie zrezygnował z chęci zrealizowania sequela i jest na etapie wczesnym etapie opracowywania scenariusza.

"Przyglądamy się pomysłom" - powiedział 74-letni Brian May. Nie ukrywał przy tym, że presja, aby dorównać "Bohemian Rhapsody" z 2018 roku jest ogromna i przytłaczająca. Film, w którym Rami Malik wcielił się w nieżyjącego frontmana zespołu Queen (Freddie Mercury) zdobył cztery Oscary, a do tego okazał się ogromnym sukcesem kasowym. Przyniósł aż 900 milionów dolarów zysku. "Scenariusz (sequela) musi być naprawdę dobry" - podkreślił Brian May.



"Bohemian Rhapsody" - co z kontynuacją?

Formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby historia była kontynuowana. "Bohemian Rhapsody" kończy się w roku 1985, kiedy to Rudi rozpoczął współpracę z zespołem. A że był to ważny rok w historii rocka, więcej niż prawdopodobne jest to, że kontynuacja rozpoczęłaby się właśnie tutaj. O ile Brian May z tej deklaracji się jednak nie wycofa.