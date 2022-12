Informację o śmierci Bogusław Litwińca podał na portalu społecznościowym jego syn Michał. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk napisał na swoim profilu: "Wielka postać Wrocławia. Odszedł Bogusław Litwiniec. Wrocław będzie pamiętał".

Bogusław Litwiniec: Kariera na wielu polach

Bogusław Litwiniec urodził się w 1931 r. w Ostrogu nad Horyniem. W 1955 r. ukończył studia z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim; pracował jako asystent na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego; w 1966 r. ukończył studium z teatru i dramaturgii na uniwersytecie w Nancy.

W 1957 r. Litwiniec założył Studencki Teatr "Kalambur" we Wrocławiu, gdzie był aktorem, reżyserem oraz autorem sztuk. W latach 1967-1993 organizował Międzynarodowy Festiwal Teatru Otwartego we Wrocławiu. Angażował się w szereg inicjatyw kulturalnych; w 1975 r. ogłosił manifest 21 przekonań sztuki otwartej, stanowiący próbę syntezy ideałów kontrkultury; w latach 1979-1992 kierował Ośrodkiem Teatru Otwartego "Kalambur"; był dyrektorem artystycznym Festiwalu Polskiej Sztuki Współczesnej we Wrocławiu; współtworzył i redagował miesięcznik "Śmiech Europy". W 1991 r. przekształcił teatr "Kalambur" w regionalne Centrum Partnerstwa Europejskiego.

Litwiniec angażował się też w działalność społeczno-polityczną. Był członkiem PZPR, a później SLD. W latach 1994-2001 zasiadał w Radzie Miejskiej Wrocławia. Był senatorem IV i V kadencji. Od maja do lipca 2004 r. reprezentował Polskę w Parlamencie Europejskim. W 2000 r. Litwiniec został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

