Bob Saget miał COVID-19. Czy to było przyczyną śmierci?

Ujawniono raport z sekcji zwłok Boba Sageta. Potwierdza on to, co wcześniej ujawniła rodzina gwiazdora - zmarł on na skutek urazu głowy. Przy okazji sekcja wykazała, że aktor miał koronawirusa. W jego organizmie znaleziono też ślady przyjmowanych przez niego leków.

