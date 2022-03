"Blue Beetle" będzie pierwszym komiksowym filmem z latynoskim superbohaterem. Zagra go znany z serialu "Cobra Kai" Xolo Mariduena. Aktor wcieli się w Jamiego Reyesa, którego superbohaterskim wcieleniem jest właśnie tytułowy Blue Beetle, mściciel z wszczepionym na kręgosłupie skarabeuszem, który daje mu ogromne moce oraz zdolność emitowania niebieskiej energii.

Sharon Stone: Kim jest Victoria Kord?

Z kolei Victoria Kord, którą zagra Sharon Stone , to nowa postać wymyślona specjalnie dla filmu. Dla aktorki będzie to druga w karierze rola komiksowej łotrzycy. Wcześniej pojawiła się w innej produkcji DC Comics - filmie "Catwoman" z 2004 roku. Zagrała tam rolę Laurel Hedare.



Oprócz Sharon Stone do obsady filmu "Blue Beetle" dołączył również Raoul Max Trujillo ("Mayans M.C."). Wcieli się on w postać niezniszczalnego człowieka Carapaksa. W filmie zobaczymy także znanego z serialu "Co robimy w ukryciu" Harveya Guillena, jednak szczegóły jego roli nie są znane. W innych rolach żeńskich w "Blue Beetle" wystąpią Bruna Marquezine oraz Belissa Escobedo. Pierwsza wcieli się w rolę ukochanej głównego bohatera Penny, a druga zagra jego młodszą siostrę Milagros.

"Blue Beetle" reżyseruje Angel Manuel Soto ("Królowie Charm City") według scenariusza Garetha Dunneta-Alcocera ("Wystrałowa miss"). W pozostałych rolach występują George Lopez, Elpidia Carillo oraz Damian Alcazar. Premiera filmu została zaplanowana na 18 sierpnia 2023 roku.

Sharon Stone: Sławna jak księżna Diana 1 / 24 Urodziła się w 1958 roku w Meadville w stanie Pensylwania, jako drugie z czworga dzieci w rodzinie robotnika Joego Stone'a i gospodyni Dorothy. Ze względu na wysoki iloraz inteligencji (154 IQ) władze szkolnego okręgu Saegetown nalegały na przyspieszenie edukacji Sharon. Do szkoły zaczęła chodzić w wieku 5 lat. Po jej ukończeniu uczyła się w liceum Saegertown (Saegertown High School). W 1973 roku, będąc jeszcze w szkole średniej, zaczęła brać udział w zajęciach na Edinboro University of Pennsylvania - wybrała tam literaturoznawstwo (później, jako drugi przedmiot studiów, zdecydowała się na architekturę nowożytną). Występowała w szkolnych przedstawienia teatralnych, a na scenie od początku robiła wrażenie bardzo pewnej siebie, miała w sobie jakąś iskrę. Nic jednak nie wskazywało na to, że wyrośnie z niej najseksowniejsza gwiazda światowego kina. Źródło: East News Autor: Collection Christophel udostępnij

