"Blondynka": Andrew Dominik odpowiada na krytykę

Andrew Dominik gościł ostatnio na Red Sea International Film Festival w Arabii Saudyjskiej i to właśnie podczas tego wydarzenia postanowił odnieść się do krytycznych recenzji swojego filmu. Reżyser przyznał, że najwięcej negatywnych opinii wobec produkcji pojawia się w Stanach Zjednoczonych.

"Żyjemy w czasach, gdy ważne jest, by prezentować kobiety jako silne. Ludzie chcą wymyślić Marilyn Monroe na nowo jako silną kobietę. Taką chcą ją oglądać, dodał reżyser. Jeśli im tego nie pokażesz, złoszczą się" - mówił podczas wydarzenia.



"Krytykom filmu chodzi o to, że film eksploatuje, wyzyskuje jej wspomnienie i wizerunek. To słuszny zarzut. Ale na tym polega cała idea filmu. Próbujemy wykorzystać ikonografię jej życia i wykorzystać ją w innym celu. Staramy się wziąć to, co znane, i wywrócić sens na drugą stronę. Ale ludzie nie chcą tego oglądać" - dodał.

Zdjęcie Ana de Armas w scenie z "Blondynki" / materiały prasowe

"Blondynka": Fabuła

"Blondynka" na nowo i odważnie pokazuje życie jednej z największych ikon Hollywood - Marilyn Monroe . Począwszy od jej burzliwej młodości, przez zdobycie sławy, aż po jej romantyczne uwikłania - głosi oficjalny opis dzieła Dominika. Film zaciera granice między faktami a fikcją, by zbadać stale pogłębiający się rozłam pomiędzy publicznym wizerunkiem Monroe i jej życiem prywatnym.

