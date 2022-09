"Blondynka" będzie pierwszym filmem fabularnym Dominika nakręconym od czasu " Zabić, jak to łatwo powiedzieć " z 2012 roku. Reżyser głośnego " Zabójstwa Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda " osobiście wybrał Anę de Armas do roli ikony kina. Film jest oparty na bestsellerowej książce Joyce Carol Oates, opowiadającej o wewnętrznym życiu Marilyn Monroe. Według samej autorki nie należy jej traktować jako biografii, a raczej jako fikcję.

W rozmowie z "L’Officiel" Ana de Armas przybliża też szczegóły swojej roli.

Moim zdaniem nie było imitowanie Marilyn Monroe. Byłam zainteresowana jej uczuciami, jej niepewnościami i jej głosem. Ale w tym sensie, że tak naprawdę to nigdy go nie miała wyznała aktorka

"Blondynka" z 14-minutową owacją na stojąco

W Wenecji odbyła się uroczysta premiera filmu. Produkcja zachwyciła zgromadzoną w Palazzo del Cinema publiczność, czego dowodem jest około 14-minutowa owacja na stojąco. Widzowie skandowali głośno "Ana, Ana, Ana", doceniając kreację aktorki wcielającej się w ikonę Hollywood. Ana de Armas oraz inne osoby związane z produkcją nie kryli wzruszenia i dumy. Reakcja publiczności sprawiła, że polały się łzy!

"Blondynka": Ana de Armas idealnie odwzorowała Marilyn Monroe?

W filmie "Blondynka" występuje również Adrien Brody w roli dramaturga Arthura Millera, trzeciego męża Monroe. Rozmawiając z "Variety" przed premierą filmu, aktor powiedział kilka miłych słów na temat swojej ekranowej partnerki. Według niego, Ana de Armas była tak przekonująca w roli Monroe, że było to jak wejście do wehikułu czasu i podróżowanie prosto do tamtej epoki. Ponoć było to widoczne od pierwszego dnia na planie.

Zostałem przeniesiony do innego czasu i miejsca. Myślę, że odwzorowała [Marilyn] – dostarczyła jej zniuansowane, emocjonalnie obecne [i] pokrewne wrażenie. Nadal jestem zachwycony. To było naprawdę imponujące

Adrien Brody zdradził także, że film spodoba się nawet najwierniejszym fanom Marilyn Monroe.

Myślę, że piękno filmu polega na tym, że pokazuje aspekt życia [Marilyn], który prawdopodobnie nie jest tak jasno określony w sercach i umysłach większości ludzi. Jeśli naprawdę jesteś fanem, chciałbyś dowiedzieć się trochę więcej o jej życiu i jej realiach oraz o tym, z czym zmagała się, aby wykonać całą tę niesamowitą pracę i przedstawić wizerunek, który wszyscy pokochali

"Blondynka": Gdzie i kiedy oglądać?

Film "Blondynka" będzie można oglądać na Netfliksie już od 28 września.

