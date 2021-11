Blake Lively zdobyła sławę między innymi dzięki roli w serialu "Plotkara". Niedawno aktorka cieszyła się z tego, że jej mąż Ryan Reynolds robi sobie krótką przerwę od grania w filmach, by więcej czasu spędzić z rodziną, a przede wszystkim z ich trzema córkami - najstarsza z nich ma siedem lat, a najmłodsza dwa. Okazuje się, że gdy jej mąż będzie więcej czasu spędzał w domu, Lively zamierza rozwijać się zawodowo i sprawdzać w innych dziedzinach niż aktorstwo.

Blake Lively debiutuje jako reżyserka

Pierwszy krok w tym kierunku już zrobiła. Jak zdradziła w swoich social mediach, niebawem będzie miał premierę jej reżyserski debiut, którym jest najnowszy teledysk do utworu "I Bet You Think About Me (Taylor's Version)" Taylor Swift. Lively opublikowała na Twitterze tylko zwiastun nowego klipu, a więcej o tej współpracy napisała na Instagramie sama Swift. "Niespodzianka! Nowy teledysk będzie miał premierę jutro o 10 rano! W końcu zaczęłam pracować z genialną, odważną i niesamowicie zabawną Blake Lively przy jej reżyserskim debiucie. Dołącz do nas, gdy wznosimy toast, będzie gorąco" - napisała piosenkarka.

Reklama

Wideo I Bet You Think About Me (Taylor's Version) (From The Vault) (Official Video)

W zwiastunie widać piękny tort przecięty dwiema czerwonymi liniami, w który wbija się damska dłoń i wyrywa spory kawałek ciasta, odsłaniając jego czerwone wnętrze. Jak się dowiadujemy z zapowiedzi, Swift i Lively są także autorkami scenariusza do teledysku. Ich zawodowe spotkanie nie jest przypadkowe. Jak donosi "US Weekly", piosenkarka przyjaźni się z aktorką i jej mężem co najmniej od 2015 roku.



Blake Lively: Najbardziej pożądana 1 / 18 Blake Lively urodziła się 25 sierpnia 1987 roku w Los Angeles. Jest córką Erniego i Elaine Lively. Jest najmłodsza z piątki rodzeństwa - ma brata Erica oraz trójkę przyrodniego rodzeństwa: Jasona, Lori i Robyn. Zarówno jej rodzice, jak i całe rodzeństwo zajmują się przemysłem filmowym. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Blake Lively po urodzeniu w 2019 roku trzeciej córeczki Betty pojawiła się w filmie "Sekcja rytmiczna" Reeda Morano, gdzie zagrała kobietę uzależnioną od narkotyków i poszukującą zemsty za śmierć rodziny. Aktorka jest także w obsadzie komedii romantycznej "Making of", gdzie partnerują jej Diane Keaton i Richard Gere. Zdjęcia do tej produkcji zostały przełożone o kilka miesięcy z powodu pandemii.





Ciężarna Blake Lively na czerwonym dywanie w Cannes 1 / 7 Jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu w Cannes jest amerykańska aktorka Blake Lively. 28-latka, która spodziewa się drugiego dziecka, prezentowała się wyjątkowo pięknie w niestandardowej, bo… obcisłej, niebieskiej sukni Versace. Źródło: Getty Images Autor: ANADOLU AGENCY udostępnij

Czytaj więcej:

"Rolnik szuka żony": Niespodzianka! Kogo wybrała Kamila?

Po latach żałuje, że go "zabił". "Popełniłem wielki błąd"

Baby boom! Znana polska aktorka urodziła