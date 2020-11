Blake Lively i Ryan Reynolds walczą z bezdomnością

Blake Lively i Ryan Reynolds postanowili wesprzeć organizację charytatywną, której misją jest walka z bezdomnością wśród młodych ludzi. Aktorska para przekazała na ten cel pół miliona dolarów. "Finansowa pomoc nie jest według nas darowizną, ale inwestycją we współczucie i empatię - coś, czego świat desperacko teraz potrzebuje" - zaznaczył aktor w oświadczeniu.

Ryan Reynolds i Blake Lively nie żałują pieniedzy przekazywanych organizacjom dobroczynnym /Steven Ferdman /Getty Images

Lively i Reynolds od lat są bardzo zaangażowani w działalność filantropijną. Para, która regularnie przekazuje spore sumy na rozmaite cele społeczne, teraz zdecydowała się wesprzeć dwa oddziały kanadyjskiej organizacji charytatywnej walczącej z bezdomnością wśród młodych ludzi. Małżeństwo przekazało po 250 tys. dolarów na rzecz Covenant House Vancouver oraz Covenant House Toronto. Misją tej fundacji jest zapewnienie bezdomnej młodzieży żywności i mieszkania oraz przygotowanie jej do samodzielnego życia poprzez edukację, szkolenie zawodowe i porady psychologiczne. Oferuje ona też pomoc ofiarom handlu ludźmi.



"Covenant House daje miłość, nadzieję i stabilizację zagrożonej bezdomnością młodzieży, która była wykorzystywana fizycznie, emocjonalnie i seksualnie. Oni wykonują pracę bohaterów. Finansowa pomoc nie jest według nas darowizną, ale inwestycją we współczucie i empatię - coś, czego świat desperacko teraz potrzebuje. Młodzi ludzie, którzy przekraczają próg Covenant House, często mierzą się z doświadczeniem ogromnej traumy. A mają tak wiele do zaoferowania światu" - powiedział Reynolds w oświadczeniu, zachęcając innych do przekazywania darowizn. "Wspieranie takich miejsc oznacza wiarę w moc współczucia, które może odmienić los drugiego człowieka" - dodał kanadyjski aktor.

"Ryan i Blake naprawdę rozumieją, że młodzi ludzie, którzy stoją w obliczu bezdomności, zasługują na bezwarunkową miłość i absolutny szacunek. Ich hojne darowizny i wsparcie mają ogromne znaczenie dla Covenant House. Jesteśmy naprawdę wdzięczni za ich przyjaźń" - zaznaczyła Krista Thompson, dyrektorka generalna Covenant House Vancouver.

To nie pierwszy w tym roku szczodry datek Lively i Reynoldsa na cel dobroczynny. W marcu przekazali oni milion dolarów bankom żywności w USA i Kanadzie w związku z wywołanym pandemią kryzysem. A w lipcu przesłali 200 tys. dolarów Krajowemu Stowarzyszeniu na rzecz Popierania Ludności Kolorowej.