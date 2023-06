Błagała Toma Cruise'a, by... kopnął ją w brzuch. Co zrobił gwiazdor?

14 lipca odbędzie się polska premiera filmu "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" . W najnowszej odsłonie kultowej serii Ethan Hunt i jego zespół rozpoczynają swoją najniebezpieczniejszą jak dotąd misję. Agenci są bowiem na tropie nowej, zagrażającej ludzkości broni, którą muszą pozyskać, zanim trafi w niepowołane ręce. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek - chodzi o kontrolę nad losami świata. W obsadzie prócz powracającego do roli agenta Hunta Toma Cruise’a znaleźli się także m.in. Vanessa Kirby, Simon Pegg, Henry Czerny, Rebecca Fergusson i Pom Klementieff .

Pom Klementieff chciała, by Tom Cruise kopnął ją w brzuch

Ta ostatnia wcieliła się w tajemniczą bohaterkę o imieniu Paris. W rozmowie z "Entertainment Weekly" gwiazda "Czarnego lustra" i "Strażników Galaktyki" przyznała, że praca nad produkcją była ubogacającym doświadczeniem. "Bycie w Rzymie było czymś wyjątkowym. Kręciliśmy podczas pandemii COVID, więc mieliśmy naprawdę dużo szczęścia, że mogliśmy się tu znaleźć. Starałam się nie śmiać za dużo, bo tak świetnie się bawiłam na planie" - wyjawiła Klementieff.

Aktorka ujawniła przy okazji, że podczas nagrywania jednego z wyczynów kaskaderskich z udziałem Toma Cruise’a, poprosiła go, by kopnął ją w brzuch. Jej zdaniem dodałoby to realizmu całej scenie. Choć odtwórca głównej roli słynie z wykonywania mrożących krew w żyłach akrobacji, na to brawurowe posunięcie się nie zgodził. "Namawiałam go, by naprawdę mnie kopnął. Mocno spinałam mięśnie brzucha, więc byłam na to dobrze przygotowana. Dosłownie go błagałam! Powiedziałam mu, że to mi pomoże, ale nie chciał o tym słyszeć" - wyznała gwiazda.