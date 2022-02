Bill Paxton zmarł 25 lutego 2017. Miał 61 lat.

"Ze smutkiem informujemy, że Bill Paxton zmarł w wyniku pooperacyjnych powikłań. Był kochającym mężem i ojcem. Miał bogatą, trwającą cztery dekady karierę. Jego pasja dla sztuki była znana wszystkim. Był pełen ciepła i niespożytej energii" - tak brzmiało oświadczenie rodziny aktora po śmierci Billa Paxtona.

Bill Paxton: Rodzina oskarża lekarzy i szpital

Kilkanaście dni przed śmiercią w Centrum Medycznym Cedars-Sinai w Los Angeles aktor przeszedł operację wymiany zastawki aorty. Pooperacyjne powikłania doprowadziły jednak do zawału i w efekcie śmierci aktora.



Bil Paxton pozostawił żonę Louise Newbury (zmarł krótko przed 30. rocznicą ich ślubu) oraz dwójkę dzieci: syna Jamesa i córkę Lydię.

Dzień po śmierci aktora gwiazdy Hollywood złożyły mu hołd podczas ceremonii wręczenia Oscarów. Do historii przeszło emocjonalne wystąpienie Jennifer Aniston, która, z trudem powstrzymując łzy, prezentowała sekcję In Memioriam.



Rok po śmierci Paxtona rodzina aktora wytoczyła proces chirurgowi Aliemu Khoynezhadowi oraz Centrum Medycznemu Cedars-Sinai, oskarżając lekarza oraz szpital o niewłaściwą diagnozę i niedbałe leczenie, co - według nich - doprowadziło do komplikacji, które spowodowały śmierć Paxtona.

Historia ta była inspiracją dla twórców medycznego dramatu stacji FOX "Rezydenci".

Pamięci Billa Paxtona dedykowano nagrodzony Oscarem za najlepszy scenariusz adaptowany film "Tamte dni, tamte noce". Zmarły aktor był bliskim przyjacielem producenta obrazu Petera Spearsa (którego mąż był agentem Paxtona). Paxtonowi zadedykowano również horror Fanatyk" z Johnem Travoltą, w którym wystąpił syn zmarłego aktora, James.



Bill Paxton: Najlepsze role

Bill Paxton urodził się 17 maja 1955 roku. Był absolwentem Sir Francis Drake High School oraz Texas State University. Po ukończeniu studiów przeniósł się do Los Angeles, gdzie początkowo pracował jako scenograf przy filmach Rogera Cormana.



Zainspirowany kinem, zamieszkał w Nowym Jorku, by tam trenować sztukę aktorską pod wodzą Stelli Adler. Pierwszą pamiętną rolą Paxtona był epizod w "Terminatorze" (1984) Jamesa Camerona. Współpracował potem z kanadyjskim reżyserem regularnie, pojawiając się w takich jego produkcjach, jak "Obcy: Decydujące starcie"(1986), "Prawdziwe kłamstwa" (1994) czy "Titanic" (1997).

Do jego najbardziej pamiętnych ról zaliczają się jednak występy w kinowych przebojach lat 90.: sequelu "Predatora" (1990), "Apollo 13" (1995), "Twisterze" (1996) i komedii "Czułe słówka: Ciąg dalszy" (1996).

Za występ w filmie telewizyjnym "Wojna kłamstw" (1998) otrzymał pierwszą w karierze nominację do Złotego Globu. Później wyróżniono go w ten sposób jeszcze trzykrotnie - za każdym razem za główną rolę w serialu "Trzy na jednego". Wcielił się tam w biznesmena żyjącego zgodnie z zasadami mormonów, m.in. mającego trzy żony i siedmioro dzieci.



Paxton miał także na koncie jedną nominację do nagrody Emmy - za rolę w miniserialu "Hatfields & McCoys: Wojna klanów" (2012).

Aktor zagrał również w takich filmach, jak: "Blisko ciemności" (1987), "Tombstone" (1993), "U-571" (2000), "Ścigana" (2011) i "Na skraju jutra" (2014). Młodsi widzowie mogą go z kolei pamiętać z seriali "Training Day" oraz "Agenci T.A.R.C.Z.Y.".

Ostatnią rolą Paxtona był występ w filmie "Krąg" w reżyserii Jamesa Ponsoldta u boku Emmy Watson i Toma Hanksa.

Gwiazdor wyreżyserował ponadto dwa filmy. W 2001 roku zrealizował i wystąpił w thrillerze "Ręka Boga", którego gwiazdą był Matthew McConaughey, a cztery lata później nakręcił dramat sportowy "Najwspanialsza gra w dziejach" z Shią LeBeoufem.

