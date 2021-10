"Nie wiecie, ale ostatnio wystąpiłem w filmie Marvela. Chyba nie powinienem o tym mówić, ale co mi tam. Wielu ludzi dziwiło się, gdy przyjąłem rolę w takim projekcie, ale dla mnie wszystko było jasne. Poznałem reżysera i bardzo się polubiliśmy. Był zabawny, skromny, miał cechy, których zawsze poszukuję u reżysera" - wyjawił w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Bill Murray .



Bill Murray w filmie z Kinowego Uniwersum Marvela

Choć nie podał nazwiska owego reżysera, to wspomniał o jednym z wyreżyserowanych przez niego filmów. Mowa o komedii "Dziewczyny z drużyny" Peytona Reeda , twórcy serii "Ant-Man" , której kolejną częścią będzie "Ant Man and the Wasp: Quantumania".



Wspomniana komedia tak spodobała się Murrayowi, że postanowił wystąpić w nowym filmie Reeda, choć nie lubi kina komiksowego. "Zagrałem w nim, choć jako aktor nie jestem zainteresowany tymi dużymi komiksowymi adaptacjami" - stwierdził Murray.

Aktor od razu zaznaczył też, że nie należy się spodziewać tego, by na stałe dołączył do grona gwiazd Kinowego Uniwersum Marvela. "Ujmijmy to następująco. Reżyser to fajny facet, a ja przynajmniej spróbowałem, jak to jest kręcić film Marvela. Nie sądzę jednak, abym potrzebował się o tym przekonać drugi raz" - powiedział Murray.

Premierę filmu "Ant Man and the Wasp: Quantumania" zaplanowano na 28 lipca 2023 roku. Do swoich ról Ant-Mana i Osy powrócą w nim Paul Rudd i Evangeline Lilly . Swoje role z dwóch poprzednich części serii powtórzą też Michael Douglas i Michelle Pfeiffer . Poza Murrayem nowymi gwiazdami w obsadzie produkcji są Jonathan Majors oraz Kathryn Newton . Pierwszy zagra złoczyńcę znanego jako Kang, ta druga wcieli się w postać córki głównego bohatera, Cassie Lang.



