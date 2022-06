Reżyserem filmu jest Brytyjczyk Ol Parker, który wcześniej zrobił m.in drugą część hitu "Mamma Mia!" , czyli "Mamma Mia! Here We Go Again" - z piosenkami Abby i Meryl Streep oraz Pierce'em Brosnanem w obsadzie.

Julia Roberts i George Clooney grają w "Bilecie do raju" rozwiedzioną parę - rodziców młodej dziewczyny (w tej roli Kaitlyn Dever ). Ich córka zakochała się, wyjechała na Bali i tam zamierza wyjść na mąż. Teraz oni jadą śladem córki i będę chcieli powstrzymać ją przed błędem, który (tak im się przynajmniej wydaje) sami popełnili ćwierć wieku wcześniej.

Na zaprezentowanym właśnie zwiastunie można zobaczyć m.in. zabawną kłótnię, bohaterów granych przez Roberts i Clooneya. Pomiędzy byłymi małżonkami dojdzie do ostrej wymiany zdań, zanim połączą siły, aby opracować plan powstrzymania zaślubin córki.

Julia Roberts i George Clooney o filmie "Bilet do raju"

Hollywoodzcy gwiazdorzy, którzy grali razem w takich filmach, jak m.in. "Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra" , "Ocean's Twelve: Dogrywka" i "Zakładnik z Wall Street" , w wywiadzie dla "Deadline" pochwalili scenariusz Ola Parkera i wyznali, że chcieli ponownie spotkać się na planie.

"Nie grałem w komedii romantycznej od czasu filmu ' Szczęśliwy dzień' [1996 - red.]. Julia jest fantastyczna. W filmie Ola Parkera jesteśmy dla siebie złośliwi w niezwykle zabawny sposób. To była wspaniałe" - wyznał Clooney.

Julia Roberts również przez wiele lat nie pojawiła się w żadnej komedii romantycznej. Z jego powodu zmieniła zdanie? Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Roberts i Clooney prywatnie się przyjaźnią.

"Po prostu od lat nie czytałam lepszego scenariusza. Poza tym, jakimś cudem, nasze terminy się zgrały i oboje mogliśmy razem wystąpić" - wyznała aktorka.

