Wszystkich fanów jakościowego humoru porwą najlepsi polscy stand-uperzy tacy jak Antoni Syrek-Dąbrowski, Czarek Jurkiewicz czy Bartek Walos (a to dopiero początek listy!), aktorzy i twórcy świetnie przyjętych komedii ( "Najmro" , "Kryptonim Polska" , "Moje wspaniałe życie" ), serialu "The Office PL" czy znanego warszawskiego Klubu Komediowego. Spotkania z twórcami, sztafeta dubbingowa filmów klasy B, przegląd cringe'owych reklam, czy komediowego contentu internetowego to tylko część przygotowanych atrakcji!

Goście festiwalu będą mogli obejrzeć najlepsze światowe komedie, zwiedzić Muzeum Memów (drugie na świecie, po odległym Hong Kongu), wziąć udział w różnorodnych masterclassach i warsztatach, w tym aktorskich, filmowych, improwizacji komediowej czy kursie fotografii ulicznej. W ciągu dnia podniebienia gości zaskoczą gotujące babcie przy Disco Italiano, a wieczorem potuptają do najlepszych DJ-skich setów w Klubie Festivalowskim.

Big Festivalowski, czyli festiwal sztuki pozytywnej

"Chcemy Was zarazić jakościową sztuką pozytywną. Nasz festiwal jest otwarty dla wszystkich. Zapraszamy widzów, amatorów dobrej zabawy i jakościowego humoru, jak i twórców komediowych - zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę uczestnicząc w panelach dyskusyjnych czy specjalnie zaprojektowanych warsztatach tematycznych" - przekonuje pochodzący z Płocka pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu, Aleksander Pietrzak , który jest także reżyserem doskonale przyjętych przez publiczność komedii: "Czarna Owca" i "Juliusz",

Wideo BiG Festivalowski 2022 - Official Aftermovie

Festiwal inspirowany jest kultową komedią "Big Lebowski" autorstwa braci Coen. W trakcie tych trzech dni organizatorzy zaproszą do świata komedii i miękkich emocji, bez sztywnych bankietów i VIP-owskiego traktowania.