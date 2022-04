"Biali nie potrafią skakać": Historia białego koszykarza

Film "Biali nie potrafią skakać" miał swoją premierę w 1992 roku. Opowiada historię Billy'ego Hoyle'a ( Woody Harrelson ), utalentowanego białego koszykarza, który żyje z drobnych oszustw, możliwych dzięki jego talentowi do sportu. Jeden z oszukanych przez niego amatorskich koszykarzy - Sidney Deane ( Wesley Snipes ) proponuje mu współpracę. Razem są w stanie naciągnąć najlepszych graczy z okolicy. Największym ich problemem jest jednak to, że Billy'ego zupełnie nie trzymają się pieniądze. A to szybko przysparza im kłopotów.

W postać, którą w oryginalnym filmie zagrał Woody Harrelson, w reboocie wcieli się Jack Harlow. Sinqua Walls wystąpi jako bohater, którego kreował Wesley Snipes.



Jak informuje portal "Deadline", reżyserem rebootu filmu "Biali nie potrafią skakać" będzie Calmatic, który pracuje już nad innym remakiem klasycznego filmu z końca ubiegłego wieku - "Prywatki". Autorem scenariusza jest Kenya Barris ("Książę w Nowym Jorku 2").

Gwiazdy oryginalnego filmu świętowały niedawno jego trzydziestolecie w trakcie ceremonii rozdania Oscarów. Nagrodę za najlepsze zdjęcia wręczali w jej trakcie Harrelson, Snipes i Rosie Perez.



"Nie mogę uwierzyć, że minęło już 30 lat od premiery" - mówiła Perez. "Chcesz powiedzieć, że 30 lat minęło, odkąd udowodniłem, że biali potrafią skakać" - ripostował Harrelson.

Wallsa można aktualnie oglądać w netfliksowej komedii romantycznej "Nie uciekniesz od miłości". Na premierę na platformie streamingowej Amazon Prime czeka już nagrodzony w Sundance horror z jego udziałem zatytułowany "Nanny". Walls ukończył też zdjęcia do filmu Joshuy Caldwella - "Mending the Line".



