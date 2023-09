W Ameryce Północnej trwa długi weekend spowodowany obchodzonym w pierwszy poniedziałek września każdego roku Świętem Pracy (Labor Day). Dlatego szacuje się, że wpływy osiągnięte przez pokazywane w tamtejszych kinach filmy będą jeszcze wyższe. Według prognoz, "Bez litości 3. Ostatni rozdział" z Denzelem Washingtonem w pierwszych czterech dniach od premiery może liczyć na 41 milionów dolarów.



Jak zauważa portal "Variety", lepiej w ostatnich latach w okolicach Święta Pracy radził sobie jedynie komiksowy "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" w 2021 roku. Zarobił wtedy w cztery dni 94,6 miliona dolarów. Na drugim miejscu tej listy był do tej pory remake "Halloween" z 2007 roku, który w analogicznym okresie zarobił 30 milionów dolarów. "Bez litości 3" przeskoczyło teraz film Roba Zombiego.

Twórcy "Bez litości 3" mogą świętować. Trzecia odsłona tej sensacyjnej serii jest oceniana najwyżej ze wszystkich filmów cyklu zarówno przez krytyków, jak i widzów. Na całym świecie film Antoine'a Fuquy zarobił już 60,6 miliona dolarów, co jest podobnym wynikiem do tych osiągniętych przed pandemią przez dwie pierwsze części "Bez litości". Wtedy obydwa filmy zarobiły po około 200 milionów dolarów każdy i podobny wynik szacowany jest w przypadku "trójki". To niezłe osiągnięcie dla filmu, którego budżet wyniósł 70 milionów dolarów.

10,6 miliona dolarów, jakie zarobił w ten weekend drugi w północnoamerykańskim box-office film "Barbie" , sprawiło, że ta komedia wyreżyserowana przez Gretę Gerwig została najbardziej kasową produkcją tego roku. W sumie na całym świecie film z Margot Robbie zarobił już 1,380 miliarda dolarów.



Trzeci w zestawieniu jest "Blue Beetle" , na konto którego trafiło kolejne 7,2 miliona dolarów. Na całym świecie to komiksowe widowisko z pierwszym solowym latynoskim superbohaterem zarobiło do tej pory 102 miliony dolarów. Nie jest to dobry wynik, bo na realizację tego filmu wydano 104 miliony dolarów.

Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office'u uzupełniają filmy "Gran Turismo" (6,4 miliona) oraz "Oppenheimer" (5,5 miliona).