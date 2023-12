" Lupita Nyong’o uosabia to, co lubimy w kinie: wszechstronność objawiającą się w wyborze różnorodnych projektów, które trafiają do zróżnicowanej widowni" - podkreślili w oświadczeniu dyrektorzy Berlinale - Mariëtte Rissenbeek and Carlo Chatrian - dodając, że mimo iż Nyong’o możemy oglądać w tak różnorodnych kreacjach aktorskich, w wyborze jej ekranowych bohaterek łatwo dostrzec pewien wspólny rys.



Aktorka przyznała, że jest "głęboko zaszczycona" możliwością objęcia funkcji przewodniczącej jury Berlinale. Będzie kolejną kobietą, która stanie na czele jurorów imprezy po tegorocznej przewodniczącej - amerykańskiej aktorce Kristen Stewart.

Reklama

Lupita Nyong’o: Laureata Oscara na czele jury Berlinale

Drzwi do międzynarodowej kariery otworzyła jej rola Patsey w "Zniewolonym. 12 Years a Slave" , za którą dostała w 2014 roku Oscara. Ale zamiast angażować się w kolejne dramaty, ona wybrała kino masowe - zagrała Maz Kanatę w nowych "Gwiezdnych wojnach" i Nakię w "Czarnej Panterze" .

Pochodząca z inteligenckiej rodziny Lupita Nyong’o jest od lat zaangażowana w wiele akcji społecznych, m.in. na rzecz praw kobiet, zwierząt czy przeciwdziałania przemocy seksualnej. Jest też autorką bestsellerowej książki dla dzieci i uznaną lektorką filmów, m.in. przyrodniczych. Trafiła na prestiżową listę Forbesa Africa's 50 Most Powerful Women.

W październiku 2019 r. Nyong'o wydała swoją pierwszą książkę dla dzieci "Sulwe", która koncentruje się na problematyce związanej z uprzedzeniami wobec osób o o innym niż biały kolorze skóry. Gwiazda opowiada w niej także o własnych doświadczeniach związanych z dyskryminacją na tle rasowym.

Oscary 2014: Niesamowita Lupita Nyong'o 1 / 12 Lupita Nyong'o z Oscarem Źródło: AFP

Gwiazda jest również jedna z producentek sudańskiego filmu "Goodbye Julia", który został zgłoszony jako oficjalny kandydat Sudanu do Oscara.