Program konkursu głównego zaprezentowali dyrektorzy Berlinale Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian podczas środowej konferencji prasowej, którą można było śledzić online.



18 filmów powalczy o Złotego Niedźwiedzia

O Złotego Niedźwiedzia powalczy w tym roku 18 filmów z 15 krajów. "Siedem z nich zostało wyreżyserowanych przez kobiety. Jedenaścioro twórców nominowanych produkcji gościło już w przeszłości na Berlinale, ośmioro prezentowało swoje obrazy w konkursie głównym, a pięcioro zostało nagrodzonych" - podał Chatrian.

Szansę na statuetkę mają m.in. "A E I O U - A Quick Alphabet of Love" Nicolette Krebitz, "Alcarràs" Carli Simón, "Both Sides of the Blade" Claire Denis, "Rimini" Ulricha Seidla, "Call Jane" Phyllis Nagy, "A Piece of Sky" Michaela Kocha i "Everything Will Be Ok" Rithy Panha.



Reklama

O Złotego Niedźwiedzia konkurować będą też: "The Line" Ursuli Meier, "Leonora addio" Paola Taviani, "The Passengers of the Night" Mikhaëla Hersa, "Return to Dust" Li Ruijuna oraz "Before, Now & Then" Kamili Andini.

W gronie nominowanych filmów znalazły się ponadto: "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush" Andreasa Dresena, "Robe of Gems" Natalii López Gallardo, "The Novelist's Film" Honga Sangsoo, "One Year, One Night" Isaki Lacuesty, "That Kind of Summer" Denisa Côté oraz "Peter von Kant" François Ozona.

"Peter von Kant" François Ozona filmem otwarcia Berlinale 2022

Filmem otwarcia imprezy będzie "Peter von Kant" François Ozona , w którym główne role zagrali: Denis Menochet, Isabelle Adjani i Hanna Schygulla.



Dyrektor artystyczny Berlinale Carlo Chatrian podkreślił, że razem ze swoim zespołem szukał filmu otwarcia, który "wniósłby lekkość i werwę do naszej ponurej codzienności". "'Peter von Kant' to filmowe tour de force wokół koncepcji lockdownu. W rękach Ozona kameralna sztuka staje się idealnym miejscem na miłość i zazdrość, uwodzenie i humor - w rzeczy samej wszystko, co sprawia, że życie i sztuka są tak ze sobą złączone" - powiedział, cytowany w komunikacie.

"Peter von Kant" to - czytamy - luźna adaptacja sztuki Rainera Wernera Fassbindera "Gorzkie łzy Petry von Kant", którą niemiecki twórca przeniósł na ekran w 1972 r. "Zmieniając Petrę von Kant w postać męską, François Ozon składa hołd nie tylko oryginalnemu filmowi, ale także samemu Fassbinderowi. Jednocześnie z typową dla siebie ironią kreśli autoportret" - podano.

W komunikacie przypomniano, że Ozon już pięciokrotnie gościł na Berlinale, zdobywając tam m.in. Nagrodę Teddy za "Krople wody na rozpalonych kamieniach" (2000) i Wielką Nagrodę Jury - Srebrnego Niedźwiedzia za "Dzięki Bogu" (2019). "To wielka przyjemność i zaszczyt wrócić do Berlina 22 lata po premierze +Kropli wody na rozpalonych kamieniach+, filmowej adaptacji sztuki Rainera Wernera Fassbindera. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie jest idealnym miejscem, by odkryć Petera von Kanta, który ilustruje moje przywiązanie do niemieckiej kultury" - powiedział Ozon, cytowany w komunikacie.

Zobacz również:

Operacje zniszczyły jej twarz. "To, co mi się stało, jest straszne"



Polka ukrywała włosy pod czapką. "Moja nowa fryzura stanie się sensacją"

Najpiękniejsza gwiazda PRL-u? Zniknęła na 20 lat. Co się stało?